Hollywood’un ünlü koçu Malatya’ya geliyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl bir birinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

HOLLYWOOD’UN EN İYİLERİNDEN

Farklı oyunculuk yöntemleri ile koçluk verdiği oyuncularına kendilerinin en iyisi olmaları konusunda mentor olan Vernice Klier, Hollywood’un en ünlü oyuncu koçlarından. ‘İngiliz Hasta’daki rolüyle Oscar kazanan Juliette Binoche, ‘Gerçeğin İki Yüzü’ adlı filminde Adèle Exarchopoulos ve son zamanlarda ‘James Bond’ filminde Monicca Belucci’ye oyuncu koçluğu yapan Vernice Klier, festival kapsamında düzenlenecek söyleşide deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. Klier, söyleşinin yanı sıra festivalin Uluslararası Yarışma Bölümü’nde jüri olarak da yer alacak.

60’TAN FAZLA FİLMDE KOÇLUK YAPTI

İngilizce oyunculuk alanında uzmanlaşmış uluslararası oyuncu koçu ve ses eğitmeni olan Vernice Klier, Ringling Bros Palyaçoluk Okulu'ndan mezun olan ilk kadın olarak Marcel Marceau ve Etienne Decroux ile çalıştı. Daha sonra Paris'te özel koçluğun yanı sıra Actor's Studio'da eğitmenlik yaptı. Son 25 yılını özel koçluğun yanı sıra sette ve stüdyo dışında koçluk yaparak geçirdi. 60'tan fazla filmde, Oscar ödüllü oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isimle çalıştı. (Haber Merkezi)