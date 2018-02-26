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HOCALI KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜ

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı, Hocalı katliamının yıl dönümü olması dolayısıyla Malatya’da resim sergisi açtı.

HOCALI KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜ

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı, Hocalı katliamının yıl dönümü olması dolayısıyla Malatya’da resim sergisi açtı.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 12:17
HOCALI KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜ

Açılan resim sergisine MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKLÜĞE KARŞI YAPILMIŞ BİR SOYKIRIMDIR

Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan resim sergisinde yaptığı konuşmada, “Hoca katliamının ardından 26 yıl geçmesine rağmen Ermeni’lerin yaptığı zulüm halen akıllarda. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda Ermenistan savunmasız insanlara saldırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi açıklamasına göre, 106’sı kadın 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Biz bu katliamı Türk ırkına bilerek yaptıkları için soykırım olarak nitelendiriyoruz.Bu sadece Azerbaycan Türk’lerini değil, tüm Türk dünyasını etkileyen bir olaydı.Çünkü Türklüğe karşı yapılmış bir soykırımdır” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından resim sergisi vatandaşlar tarafından gezildi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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Ülkü Ocakları Malatya İl BaşkanlığıHocalı KatliamıMalatyaMHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat
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