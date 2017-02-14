14 Şubat 2017 Salı

Hizmet binası yüzde 70 oranında tamamlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binası yüzde 70 oranında tamamlandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:32
Hizmet binası yüzde 70 oranında tamamlandı

  Yaklaşık 1 yıldır yapımına devam edilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşa çalışmaları halen devam ediyor. Bu anlamda Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, binanın yüzde 7o oranında tamamlandığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
  Açıklamada, “Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 24 Aralık 2015 tarihinde ihalesi yapılan, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı bodrum+zemin+4 kat olup 6 bin 570 metrekareden oluşmaktadır. Hizmet binası yüzde 70 oranında tamamlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” denildi. 

MUTLU SARIGÜL
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