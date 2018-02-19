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HIZIR LOKMASI VE CEM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve Cem Vakfı Malatya Şubesi ile birlikte düzenlediği Hızır Lokması ve Cem'ine katıldı. Başkan Gürkan, burada yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi. 

HIZIR LOKMASI VE CEM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve Cem Vakfı Malatya Şubesi ile birlikte düzenlediği Hızır Lokması ve Cem'ine katıldı. Başkan Gürkan, burada yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 18:09
HIZIR LOKMASI VE CEM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ve Cem Vakfı Malatya Şubesi ile birlikte düzenlediği Hızır Lokması ve Cem'i, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’nda yapıldı. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman ve CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, günün anlam ve önemi hakkında bilgiler vererek, katılımcılara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Hızır Lokması ve Cem'ine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hızır yoldaşınız olsun. Hep böyle rahmet ve bereket ayı içerisinde, birlik beraberlik içerisinde olalım. Biz tabi ifadelerimizde hep şunu söylüyoruz, bu memleketin içerisine fesat ve nifak sokmak isteyenler var, bunlara hiçbir zaman için müsaade etmeyeceğiz. Tarih içerisine baktığımızda hep İslam coğrafyasında bir fitne fesat ve nifak var. Ve bizler bunu kendi ellerimizle yapıyoruz ve aldatılarak yapıyoruz. İstatistiksel rakamlara baktıklarında yüzde 90 Müslümanlar, Müslümanları öldürmüş şeklinde istatistiksel rakamlar var. İşte birimize sağ sol demişler, Alevi Sünni demişler, şuralı buralı demişler, Kürt-Türk demişler bu memleketi bölmek, parçalamak ve insanları birbirlerine tanımadan düşman unsuru haline getirmeye çalışmışlar. Bizleri birbirimize düşman unsurlar haline getirenlere müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
 

İHA

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