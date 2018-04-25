Hiçbir Makamın Kıymeti Yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, gazetecilerle yaptığı gezi esnasında gazetecilerin gündemle alakalı sorunlarını da yanıtladı. İlk olarak Kernek Meydanı’nda yer alan yel değirmeninin yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ne taşınacağını dile getiren Başkan Çakır, farklı bir proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

PROJE HAZIRLIYORLAR

Yel değirmeninin yerinin şu anda hazırlandığını belirten Başkan Çakır, “Kernek’teki yel değirmenini Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu bir yere taşıyacağız. Orada farklı bir proje üzerinde çalışılıyor. O şelale ve güzelliğin kaybolmaması adına daha derli toplu, havuz ve su eksenli biraz daha doğallaştırarak arkadaşlarımız bir proje hazırlıyorlar. Yel değirmenin yerine güzel bir havuz yapılacak. Oradaki havuzu daha görsel bir hale getireceğiz. Yel değirmeninin yeri şu anda hazırlanıyor. İnşallah bir ay içerisinde taşınacak” diye konuştu.

İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR

24 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçimlerde milletvekilliğine aday olup olmayacağı sorusu üzerine Başkan Çakır, şöyle cevap verdi:

“Genel merkezimiz öncelikle bunun değerlendirmesini yapacak. Son kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Belediye ve il başkanlarının milletvekili adayı olup olmayacağı konusu bugün gece itibariyle belli olur. Hem il başkanlarından hem de belediye başkanlarından aday olacak kişilerin isimleri belli olur. Çünkü süreç çok az kaldı. İnşallah hayırlısı olur. Ülkemiz gerçekten çok hassas dönemlerden geçiyor. Terör anlamındaki mücadeleye baktığımız zaman dünyada terörle mücadele eden tek devlettir, ciddi ve samimi manada terörü kimseye karşı kullanamadan. Ama biz biliyoruz ki, terörü bazı güçler perde gerisinde Türkiye’ye karşı her alanda hem ekonomik hem istikrar hem ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı birçok girişim var. Ve bu içeriden de maalesef ki, çok sayıda farklı hain yapılar destek görüyor. Bunu geçtiğimiz süre içerisinde gördük, 15 Temmuz’da da, PKK’da da, DEAŞ’ın ne amaçla kurulduğunu ve hangi ülkede eylem yaptığını da gördük. DEAŞ’la gerçek mücadeleyi ve perde gerisinde başka hesabı olmayan sadece Türkiye’nin samimi bir şekilde bölge ve ülkemizin huzuru için İslam ve tüm dünya barışı için hem BM’de hem de bütün platformlarda mücadele eden tek Türkiye ile Cumhurbaşkanımız var. Bu süreç içerisinde de Cumhurbaşkanımızın daha güçlü çıkması ülkemiz adına, bölgemiz adına, İslam coğrafyası adına, dünya barışı adına çok çok önemli. Bizler için hiçbir yer, hiçbir makamın kıymeti yok. Çıkacak kararların en doğru karar olmasını istiyorum. Bu netleştiği zaman niyetimi söyleyeyim.”

HİÇBİR ZAMAN MAKAM, KOLTUK İÇİN ÇALIŞMA YAPMADIM

“Vekillik kriterleri uymazsa tekrar belediye başkanlığını düşünüyor musunuz?”sorusuna ise Başkan Çakır, “Ben hiçbir zaman makam, koltuk ve yer için çalışma yapmadım. Bu bizim samimiyetimizi ve işin özünü bozar. Rabbim bizi makam peşinde koşturmasın. Hakkımızda hayırlı ne ise o olsun, Malatya’mız ve ülkemiz adına hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

3. DÖNEM KURALI ESNETİLDİ

“Belediye Başkanlığı teklif edildiğinde düşünür müsünüz?” sorusuna ise Başkan Çakır, “Tabi. Her şey Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti Genel Merkezi’mizin taktirinde. 3. Dönem vekil olmama kararı esnetildi. Şu anda MYK’nın yetkisine verildi. Gerek görülürse 4’üncü dönemde devam konusunda MYK karar verecek. MYK’da alınan karar o yönde” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi