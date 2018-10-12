Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94476
ALTIN
232.877
DOLAR
5.9345
STERLİN
7.8521
EURO
6.8730

“Herkes kendisini düzeltecek”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve halkla iç içe olduğunu ve olmaya da devam edeceğini bildirerek, “Bu memleket bizim. Doğru yapılan işin yanında olacağız, haksızlığa karşı da mücadele edeceğiz. Yanlışlara karşı duracağız. Hepimiz yanlışın üzerine gidersek kimse yanlış yapmaya cesaret edemez. Herkes kendisini düzeltecek” dedi.

“Herkes kendisini düzeltecek”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve halkla iç içe olduğunu ve olmaya da devam edeceğini bildirerek, “Bu memleket bizim. Doğru yapılan işin yanında olacağız, haksızlığa karşı da mücadele edeceğiz. Yanlışlara karşı duracağız. Hepimiz yanlışın üzerine gidersek kimse yanlış yapmaya cesaret edemez. Herkes kendisini düzeltecek” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:11
“Herkes kendisini düzeltecek”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Akpınar Caddesi, Yeni Camii civarı ve Kasap Pazarı bölgesi ile Çevreyolu altındaki Tellal Pazarı’nda esnafları ziyaret etti. Keskin, ziyaretinde yaklaşık 200 işyerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Keskin, Malatya, esnafımızın sorunlarına karşı her zaman duyarlı olduğunu ve bundan sonra da hiç çekinmeden sorunları ve sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğini belirterek, “Her zaman esnafımın ve halkımızın içindeyim. Malatya halkı ile iç içeyim. Bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa, çekinmeden dile getirmeye devam edeceğim. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

“ÖNCE UN FİYATLARINA BAKIN”

Esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden MESOB Başkanı Keskin, esnafların holding ve büyük marketler gibi krizleri fırsat bilip zam yapmadığını belirterek, “65 TL’lik un bugün 110 TL olmuş ama Ankara’da ekmek fiyatıyla uğraşılıyor. Gidin önce un fiyatlarına bakın. Önce un fiyatlarının doların yükseltilmesi fırsat bilinerek bu kadar zamlanması konuşulmalı ve un fabrikalarının üzerine gidilmeli. Büyükler zam yapıyor, küçük esnaf derdini çekiyor. Temel gıda maddelerine aşırı derece zam yapan büyük holding ve market zincirlerinin bulunduğu bataklık kurutulmalı. Küçük esnafın üzerine gidilmemeli. Yetkililere söylüyoruz, ‘Aşırı zam yapanları bize bildirin’ diyorlar. Ben neden bildireyim, devletin kurumları ve kanunen sorumlu olanlar var, çıkıp denetimlerini yapsınlar. Esnaf oldu mu koşa koşa üzerine gidiyorlar, ama para babaları oldu mu geri geri kaçıyorlar. 5 liradan satılırken 50-60 lira olan ürünler var, gidip onlara bir önce bakın. 30 liralık ürün 60 lira olmuş, yüzde 100 zam yapılmış ürünler var. Şuanda öyle ürünler varki, bakkaldan satılan fiyatın 2 katı 3 katına marketlerde satılıyor. Şimdi başta belediye marketleri olmak üzere indirim kampanyaları başlatmışlar. Sormak gerekmiyor mu, bu indirimi önce neden yapmadınız? Madem bu indirimle zarar etmiyorsunuz, daha önce neden aynı indirimi yapmadınız? Hükümet kampanya başlatmamış olsaydı aynı ürünü indirimsiz olarak satacaktınız. Yazıklar olsun, indirim kampanyası öncesindeki aradaki farkı nasıl yiyecekler?” sözlerini kaydetti.

Esnafların ve vatandaşların Malatya’da yaşanılan sorun ve sıkıntıları gündeme getirmesinden dolayı teşekkür ettiği Keskin, “Esnaf zam yapmadı. Esnafın stoku yoktur. Esnafın parası yok ki stok yapsın. Gidip, toptancı bayilerinin depolarına baksınlar, gidip un fabrikalarının depolarına baksınlar. Gıda toptancılarının depoları ağzına kadar dolu, bunu herkes biliyor. Tüm vatandaşların duyarlı olması lazım, zam üstüne zam yapan fırsatçılara fırsat vermemeliyiz. Vatandaşlarımızı, esnafımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Marketlere yaptığınız alışverişin parası ne Malatya’da kalıyor, nede Türkiye’de” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ve her zeminde yanında olmaya devam edeceklerini belirten Keskin, “Biz ülkemiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kaydetti.

“ŞAHS PROBLEMİMİZ YOK”

Esnafların “Yüreğimizi soğutuyorsunuz” ifadeleri karşısında Keskin, “Hiç kimse ile şahsi bir problemimiz yoktur. Eğer milletin öz malı ile ilgili olarak kamuoyunda konuşulan bir iddia ve iddialar varsa bu konuda kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Biz sadece kamuoyunda konuşulan ve doğruluğunu belgelendirdikten sonra iddiayı gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bizim gündeme getirdiğimiz iddialar muhatapları tarafından da doğrulanmıştır. Takdir kamuoyunundur. Doğruları ve yapılan yanlışları söylemek zorundayız. Bu memleket bizim. Doğru yapılan işin yanında olacağız, haksızlığa karşı da mücadele edeceğiz. Yanlışlara karşı duracağız. Hepimiz yanlışın üzerine gidersek kimse yanlış yapmaya cesaret edemez. Herkes kendisini düzeltecek. Yanlışların karşısında korkmayacağız, çekinmeyeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Keskin, Malatya’daki içme suyu fiyatlandırılmasını da yüksek olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ŞEVKET KESKİN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da 6 kişi vefat etti
Malatya’da 6 kişi vefat etti
“Gözüm üzerinizde”
“Gözüm üzerinizde”
‘Minder Sohbetleri’nin konuğu Başkan Polat oldu
‘Minder Sohbetleri’nin konuğu Başkan Polat oldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim