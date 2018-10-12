“Herkes kendisini düzeltecek”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Akpınar Caddesi, Yeni Camii civarı ve Kasap Pazarı bölgesi ile Çevreyolu altındaki Tellal Pazarı’nda esnafları ziyaret etti. Keskin, ziyaretinde yaklaşık 200 işyerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Keskin, Malatya, esnafımızın sorunlarına karşı her zaman duyarlı olduğunu ve bundan sonra da hiç çekinmeden sorunları ve sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğini belirterek, “Her zaman esnafımın ve halkımızın içindeyim. Malatya halkı ile iç içeyim. Bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa, çekinmeden dile getirmeye devam edeceğim. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

“ÖNCE UN FİYATLARINA BAKIN”

Esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden MESOB Başkanı Keskin, esnafların holding ve büyük marketler gibi krizleri fırsat bilip zam yapmadığını belirterek, “65 TL’lik un bugün 110 TL olmuş ama Ankara’da ekmek fiyatıyla uğraşılıyor. Gidin önce un fiyatlarına bakın. Önce un fiyatlarının doların yükseltilmesi fırsat bilinerek bu kadar zamlanması konuşulmalı ve un fabrikalarının üzerine gidilmeli. Büyükler zam yapıyor, küçük esnaf derdini çekiyor. Temel gıda maddelerine aşırı derece zam yapan büyük holding ve market zincirlerinin bulunduğu bataklık kurutulmalı. Küçük esnafın üzerine gidilmemeli. Yetkililere söylüyoruz, ‘Aşırı zam yapanları bize bildirin’ diyorlar. Ben neden bildireyim, devletin kurumları ve kanunen sorumlu olanlar var, çıkıp denetimlerini yapsınlar. Esnaf oldu mu koşa koşa üzerine gidiyorlar, ama para babaları oldu mu geri geri kaçıyorlar. 5 liradan satılırken 50-60 lira olan ürünler var, gidip onlara bir önce bakın. 30 liralık ürün 60 lira olmuş, yüzde 100 zam yapılmış ürünler var. Şuanda öyle ürünler varki, bakkaldan satılan fiyatın 2 katı 3 katına marketlerde satılıyor. Şimdi başta belediye marketleri olmak üzere indirim kampanyaları başlatmışlar. Sormak gerekmiyor mu, bu indirimi önce neden yapmadınız? Madem bu indirimle zarar etmiyorsunuz, daha önce neden aynı indirimi yapmadınız? Hükümet kampanya başlatmamış olsaydı aynı ürünü indirimsiz olarak satacaktınız. Yazıklar olsun, indirim kampanyası öncesindeki aradaki farkı nasıl yiyecekler?” sözlerini kaydetti.

Esnafların ve vatandaşların Malatya’da yaşanılan sorun ve sıkıntıları gündeme getirmesinden dolayı teşekkür ettiği Keskin, “Esnaf zam yapmadı. Esnafın stoku yoktur. Esnafın parası yok ki stok yapsın. Gidip, toptancı bayilerinin depolarına baksınlar, gidip un fabrikalarının depolarına baksınlar. Gıda toptancılarının depoları ağzına kadar dolu, bunu herkes biliyor. Tüm vatandaşların duyarlı olması lazım, zam üstüne zam yapan fırsatçılara fırsat vermemeliyiz. Vatandaşlarımızı, esnafımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Marketlere yaptığınız alışverişin parası ne Malatya’da kalıyor, nede Türkiye’de” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ve her zeminde yanında olmaya devam edeceklerini belirten Keskin, “Biz ülkemiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kaydetti.

“ŞAHS PROBLEMİMİZ YOK”

Esnafların “Yüreğimizi soğutuyorsunuz” ifadeleri karşısında Keskin, “Hiç kimse ile şahsi bir problemimiz yoktur. Eğer milletin öz malı ile ilgili olarak kamuoyunda konuşulan bir iddia ve iddialar varsa bu konuda kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Biz sadece kamuoyunda konuşulan ve doğruluğunu belgelendirdikten sonra iddiayı gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bizim gündeme getirdiğimiz iddialar muhatapları tarafından da doğrulanmıştır. Takdir kamuoyunundur. Doğruları ve yapılan yanlışları söylemek zorundayız. Bu memleket bizim. Doğru yapılan işin yanında olacağız, haksızlığa karşı da mücadele edeceğiz. Yanlışlara karşı duracağız. Hepimiz yanlışın üzerine gidersek kimse yanlış yapmaya cesaret edemez. Herkes kendisini düzeltecek. Yanlışların karşısında korkmayacağız, çekinmeyeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Keskin, Malatya’daki içme suyu fiyatlandırılmasını da yüksek olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)