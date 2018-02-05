“HERKES GALERİCİ OLDU!”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Açık Oto Pazarı her hafta olduğu gibi bu haftada durgun geçti. Araç ve insan sayısı yoğun olduğu halde alış ve satış olmamasından yakınan vatandaşlar, bunun nedenini anlattılar.Selim Kaçmaz isimli vatandaş, 3 haftadan bu yana Oto Pazarı’na geldiğini dile getiriyor. Aracını bir türlü satamadığını belirten Kaçmaz, pazarda hiçbir değişikliğin olmadığını söyledi.

ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Piyasadaki araçların yüksek olmasının sebebinin galericilikle alakası olmayan insanlardan kaynaklandığını ifade eden kaçmaz, şunları kaydetti:

“Araç piyasası şu anda aşırı derecede yüksek. 1994 model araçla 200 model araç neredeyse aynı fiyata gidiyor. Sıfır araç fiyatıyla 2012-2013 model araçların fiyatları neredeyse aynı. Vergi, ÖTV gibi nedenler araç fiyatlarını yükseltiyor, kimse ne araç alabiliyor ne de araç satabiliyor. Ben araç getirdim. 3 haftadan bu yana pazara gelip gidiyorum. Hiçbir düşüş yok hatta giderek araç fiyatları yükseliyor. Bunun da nedenini araç alıp satanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Araba alıp satanlar galerici gibi çalışıyorlar. Kendi arabasını satan kimse yok. Herkes galerici oldu. Normal bir vatandaş bile galericilik yapıyor. Bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Bu işi sadece galericiler yapmalı ve galericiler de araç fiyatlarını öldürmemesi gerekiyor. Galericilere 50 bin liralık araç götürüyorsunuz size 40 bin lira fiyat veriyor. Bunun da yapılmaması gerekiyor.”

ARAÇLAR ELİMİZDE KALDI

6 haftadır pazara gelip gittiğini söyleyen Mehmet Şahin isimli vatandaş ise, “6 haftadır pazara geliyorum. Ama minibüsümü satamadım. Millet satın almaya gelmiyor bakmaya geliyor. Gelip gezip gidiyorlar. Gelen çok ama alan yok. Haftada ya iki tane ya da 3 tane araç satıyoruz. Satamıyoruz millette para yok. Araçlar elimizde kaldı. Ben 6 haftadır geliyorum. Aracın yüzüne bakan yok” diye konuştu.busabahmalatya.com