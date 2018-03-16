Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Genel Değerlendirme, 2018 Yılı Hedefler Toplantısı Malatya’da gerçekleştirilecek. Bir otelde yapılması planlanan ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, 30 ilin vergi dairesi başkanları, Türkiye’de vergiyi yöneten herkesin bu toplantıya katılması beklenirken, deyim yerindeyse ekonominin kalbi bugün Malatya’da atacak. Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllık mutat toplantıları yaptıklarını ifade eden Başkan Poyraz, ocak ve şubat aylarında yapılan rutin toplantılarında hem bir önceki yılın değerlendirilmesinin yapıldığını hem de yeni yılda vergi anlamında belli hedefleri ortaya koyduklarını söyledi.

80 KİŞİNİN KATILDIĞI BİR ÇALIŞTAY OLACAK

Çalıştayın 3 gün devam edeceğini dile getiren Başkan Poyraz, “Bu toplantıya Gelir İdaresi Başkanlığının tüm bürokratları ve 30 ilin vergi dairesi başkanları katılıyor. Bu toplantılar zaman zaman Ankara’da, zaman zaman da taşrada Vergi Dairesi başkanlıklarında yapılıyor. 2018 yılındaki toplantı bazı özel durumlardan dolayı mart ayına sarktı. Bu sene bu toplantıyı Malatya’da planladık. Bugünden itibaren cuma, cumartesi ve pazar günü çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Çalıştayımıza Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılacak. Saat 10.30’da başlayacak. 30 il vergi dairesi başkanları, gelir idaresi merkez teşkilatından başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları ve grup başkanları olmak üzere yaklaşık 80 kişinin katıldığı bir çalıştay olacak. Gelir idaresi vergi yönetiminin tamamı burada olacak. Türkiye’de vergiyi yöneten herkes burada olacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi