Her vilayete nasip olmaz

6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nın (MADEF) açılışı dün gerçekleşti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın yanında bulunan fuar alanında düzenlenen fuar açılışına Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Müftüsü Ümit Çimen, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk olarak açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı. Başkan Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl içerisinde açacakları 8 fuarlarından ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR

Malatya’yı marka şehirlerden birisi haline getirilmesinin gerekliliğini ifade eden Başkan Polat, “Malatya’nın büyükşehir olması sadece başında Malatya büyükşehir olması demek değil. Bununla ilgili adımları, çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili Malatyalımızı fuarlar kenti haline getirmeliyiz. Malatya’yı düzenli bir şehir haline getirmeliyiz. Güzel Malatya’mızı bütün paydaşlarıyla birlikte, gerek ilçe belediyelerimiz gerek diğer paydaşlarımız gerek STK’larımız, basınımız, hep birlikte. Malatya’mızı, bu güzel şehrimizi, örnek şehrimizi hep birlikte ülkemizin marka şehirlerinden biri haline getirmeliyiz” diye konuştu.

AK PARTİ SADECE SÖYLEMEZ, YAPAR

“Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilk gün basın mensubu kardeşlerime şunu ifade ettim” diyen Başkan Polat, şunları kaydetti:

“Acil Eylem Planımızı hazırlayacağız ve 10 aylık süre içerisinde neler yapacağımızı günü gününe, tarihi tarihine paylaşacağız dedim. Bununla ilgili bir komisyon kurduk. Çok yoğun bir çalışma sonucunda daire başkanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize, su kanalizasyon işletmemize, şirketlerimize konuyla ilgili çalışmalar yapma talimatını verdim. Oraya gelen bilgiler çerçevesinde iade ettiklerimiz oldu. Değerlendirdiklerimiz yenisini eklediklerimiz oldu. Toplamda 314 faaliyet içerisinde 112 tanesini seçerek hemşerilerimizin milletimizin karşısına çıktık ve 112 acil eylem planı olarak ilan ettik. Şunu da itiraf etmek istiyorum. AK Parti sadece söylemez, AK Parti yapar. 2002'den beri de bizim bu ülkeye yaptıklarımız açık bir şekilde ortadır. Muhalefetin hayal bile etmediklerini biz güne gün gerçekleştirdik. Ve bundan sonra da inşallah bu milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan Merkezi hükümetimiz hizmetlerini yaparken, diğer taraftan yerel yönetimler olarak başta Büyükşehir olmak üzere bütün belediyelerimizle birlikte Malatya’mızı baştan sona şantiye haline getirdik.”

GÜNCELLEMELERİMİZİ YAPIYORUZ

112 Acil Eylem Planı içerisinde vizyon projeleri olduğunu belirten Başkan Polat, “Bir yandan merkezi hükümetimiz,bir yandan belediyelerimiz ama bir yandan da Ticaret ve Sanayi Odası gidi, borsa gibi, esnaf odaları gibi, bir diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte paydaş olarak ortak olarak Malatya’mızla ilgili gelecek vizyonu ortaya koyduk. Öncelikle kısa vadede 2023 hedefleri ne Malatya’mızı hazırladık. Ama uzun vadede 2053 ve 2071 Türkiye vizyonumuza uygun olarak çalışmalarımızı yaptık. Yeni güncellemelerimizi yapıyoruz. Master planlarımızı yaptık sonuçlandırıyoruz. 112 acil eylem planı içerisinde bu vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Engellilerimizle birlikte, yaşlılarımızla birlikte çocuklarımızla birlikte kadınlarımızı birlikte hep birlikte yürüyeceğiz dedik. Hep birlikte bu güzel şehrimizi bu dört dörtlük şehrimizi önce bölgemizin sonra da ülkemizin en önde gelen şehirlerinden marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. 112 acil eylem planı içerisinde vizyon projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

YENİ GELİŞMELER OLABİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ

Daha sonra söz alan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Fuarcılık AŞ’nin yapmış olduğu 6’ncısını açtığımız bu fuar, 55 tane katılımcıyla beraber Malatya'da yapı ve inşaat sektöründeki bütün ürünlerin tanıtımını ve Malatya halkına kendini yeni yapmış oldukları ürünleri sunarak bu bölgede yeni gelişimi nelerle olabileceğini bir göstergesidir” diye konuştu.

Son olarak söz alan fuarın önemine değinen Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Bir ilin, bir vilayetin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında gündem oluşturabilmesi o gündemin içinde kalıcı bir yer edinebilmesi ancak oluşturduğu değerlere mümkün oluyor. Bu değerlerin de oluşma süreci ancak etkinliklerle hayata geçiyor. Bugün açılışını yapacağımız yapı fuarı da bu tür etkinliklerden birisi olarak önce Malatya tarihine anlamlı yerini bulan bir çalışmadır. Ben bundan dolayı bu faaliyeti gerek ilk kez başlatan gerekse devam ettiren bunun için çaba sarf eden bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’nın Türkiye’de hatırı sayılır bir yeri olduğunu kaydeden Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Ticaret ve sanayi anlamında Malaya Türkiye ekonomisinde ciddi bir büyüklüğü elinde tutuyor. Bu her vilayete, her ile nasip olacak bir şey değil. Bunun Malatya’ ya da mutlaka yansımaları oluyor. Çoğu baba memleketi, ata memleketi olarak gelip burada yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da şuanda 3 organize sanayi hayata geçme aşamasında, ciddi mesafeler kat etmiş durumda.”