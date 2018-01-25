HER ÇARŞAMBA AYNI AÇIKLAMA!

MAZLUMDER Malatya Şubesi her çarşamba günü Malatya Adliyesi önünde gerçekleştirilen “28 Şubat Siyasi Yargı Kararlan İptal Edilsin!” konulu basın açıklamasını dün yine düzenledi. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek olan basın açıklamasına AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer ve MAZLUMNDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Açıklamayı MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaman yaptı.

Eğitimden iş, meslek hayatına; vakıf-demek çalışmalarından hayır-hasenat faaliyetlerine; kılık kıyafet zorbalığından Kur’an eğitimindeki engellere; brifingli yargılamalardan işkenceli sorgulamalara kadar hemen her alanda ciddi zararlarını gördükleri 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatan Karaman, aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabı hakkıyla sorulamadığı gibi halihazırda 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz konusu darbe halen hayat çalmaya devam ettiğini ileri sürdü.

HESAP SORULMAMASI 15 TEMMUZ’U DOĞURDU

Hesaplaşma olmadan adil bir yargılanmanın gerçekleşemeyeceğini belirten Karaman, “Geldiğimiz noktada 28 Şubat brifingli yargısının ürettiği ve sonrasında paralel yargıya devrederek geliştirdiği adaletsiz yargılama geleneğinin maalesef başka başka şekillerde kendisini yenilediğini, 28 Şubat artığı uygulamaların cezaevlerinde hortlatıldığını gözlemliyoruz. Korkarız ki hakiki bir hesaplaşma olmadan adil bir yargılama düzeni de gerçekleşmeyecektir. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül’den hesap sorulmamış olması 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28 Şubat’tan hesap sorulmamış olması 15 Temmuz’u doğurmuştur. Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hak ettikleri cezalara muhatap olması diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir” diye konuştu.

FARZ OLDUĞUNU VURGULUYORUZ

Karaman, “3 hafta önce başlattığımız ve diğer şubelerimizin de desteği ile her Çarşamba eşzamanlı olarak yürüttüğümüz ‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararlan İptal Edilsin!’ başlıklı açıklamalarla 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının mağduriyetini gidermenin herkes üzerinde terk edilemez ve aksatılamaz bir farz olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. MAZLUMDUR olarak umudumuzu kaybetmeden, 28 Şubat siyasi yargı kararlan iptal edilsin! 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın! Talebimizi tekrar tekrar vurgularız” dedi. busabahmalatya.com