Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

HER ÇARŞAMBA AYNI AÇIKLAMA!

MAZLUMDER her çarşamba günü yaptığı basın açıklamasını yineledi. Yaptıkları basın açıklamasıyla 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının mağduriyetini gidermenin herkes üzerinde terk edilemez ve aksatılamaz bir farz olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirten MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaman, taleplerini tekrar tekrar vurgulayacaklarını söyledi.

HER ÇARŞAMBA AYNI AÇIKLAMA!

MAZLUMDER her çarşamba günü yaptığı basın açıklamasını yineledi. Yaptıkları basın açıklamasıyla 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının mağduriyetini gidermenin herkes üzerinde terk edilemez ve aksatılamaz bir farz olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirten MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaman, taleplerini tekrar tekrar vurgulayacaklarını söyledi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 08:20
HER ÇARŞAMBA AYNI AÇIKLAMA!

MAZLUMDER Malatya Şubesi her çarşamba günü Malatya Adliyesi önünde gerçekleştirilen “28 Şubat Siyasi Yargı Kararlan İptal Edilsin!” konulu basın açıklamasını dün yine düzenledi. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek olan basın açıklamasına AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer ve MAZLUMNDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Açıklamayı MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaman yaptı.

Eğitimden iş, meslek hayatına; vakıf-demek çalışmalarından hayır-hasenat faaliyetlerine; kılık kıyafet zorbalığından Kur’an eğitimindeki engellere; brifingli yargılamalardan işkenceli sorgulamalara kadar hemen her alanda ciddi zararlarını gördükleri 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatan Karaman, aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabı hakkıyla sorulamadığı gibi halihazırda 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz konusu darbe halen hayat çalmaya devam ettiğini ileri sürdü.

HESAP SORULMAMASI 15 TEMMUZ’U DOĞURDU

Hesaplaşma olmadan adil bir yargılanmanın gerçekleşemeyeceğini belirten Karaman, “Geldiğimiz noktada 28 Şubat brifingli yargısının ürettiği ve sonrasında paralel yargıya devrederek geliştirdiği adaletsiz yargılama geleneğinin maalesef başka başka şekillerde kendisini yenilediğini, 28 Şubat artığı uygulamaların cezaevlerinde hortlatıldığını gözlemliyoruz. Korkarız ki hakiki bir hesaplaşma olmadan adil bir yargılama düzeni de gerçekleşmeyecektir. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül’den hesap sorulmamış olması 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28 Şubat’tan hesap sorulmamış olması 15 Temmuz’u doğurmuştur. Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hak ettikleri cezalara muhatap olması diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir” diye konuştu.

FARZ OLDUĞUNU VURGULUYORUZ

Karaman, “3 hafta önce başlattığımız ve diğer şubelerimizin de desteği ile her Çarşamba eşzamanlı olarak yürüttüğümüz ‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararlan İptal Edilsin!’ başlıklı açıklamalarla 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının mağduriyetini gidermenin herkes üzerinde terk edilemez ve aksatılamaz bir farz olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. MAZLUMDUR olarak umudumuzu kaybetmeden, 28 Şubat siyasi yargı kararlan iptal edilsin! 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın! Talebimizi tekrar tekrar vurgularız” dedi. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MAZLUMDERMahmut Üner Özer Ve MAZLUMNDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HEKİMHAN ‘DA ELEKTRİK KESİK VATANDAŞ DERTLİ!
HEKİMHAN ‘DA ELEKTRİK KESİK VATANDAŞ DERTLİ!
KAN MERKEZİ YAPILIYOR
KAN MERKEZİ YAPILIYOR
DARENDE İLE İLGİLİ HER ŞEY BURADA OLACAK
DARENDE İLE İLGİLİ HER ŞEY BURADA OLACAK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim