HER 5 YÖNETİCİDEN 1’İ KADIN

33 ülkenin yer aldığı ve üst düzey erkek ile kadın yöneticilerin dâhil edildiği bir araştırmada, kadınların aldığı pay bazında Türkiye 16. sıraya yerleşti.İş yaşamındaki cinsiyet oranları ve aralarındaki maaş ücret farklarını incelendi. Medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de özel sektör şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 82,1’i erkek iken, yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlendi. Böylelikle, Türkiye’de her 5 üst düzey yöneticiden 1’ini kadınların oluşturduğu görüldü.

VİETNAM 1. SIRADA

Gerçekleştirilen medya incelemesine göre, ‘Çalışma hayatında kadın’ başlığıyla ilgili 3 bin 982 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında,kadınların özellikle son yıllarda istihdama yaptığı katkı geniş yansıma bulurken, Türkiye’de üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’unun kadın olduğu belirlendi. Bu oranın Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğu dikkat çekti. Listenin birinci sırasına oturan ülke ise yüzde 31,2’lik dilimle Vietnam oldu. (Bülten)busabahmalatya.com