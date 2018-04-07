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HER 200 ŞOFÖRÜN 22’Sİ TELEFONLA KONUŞUYOR

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal,araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın riskini anlattı. Araç kullanırken cep telefonuyla görüşmenin alkollü araç kullanmaktan 2 kat daha riskli olduğunun altını çizen Başkan Kutsal, “Ben bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Her caddede araçların geçmesini bekledim. Her geçen 200 araç şoförünün 22 tanesi telefonla konuşuyor” dedi.

HER 200 ŞOFÖRÜN 22’Sİ TELEFONLA KONUŞUYOR

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal,araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın riskini anlattı. Araç kullanırken cep telefonuyla görüşmenin alkollü araç kullanmaktan 2 kat daha riskli olduğunun altını çizen Başkan Kutsal, “Ben bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Her caddede araçların geçmesini bekledim. Her geçen 200 araç şoförünün 22 tanesi telefonla konuşuyor” dedi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:41
HER 200 ŞOFÖRÜN 22’Sİ TELEFONLA KONUŞUYOR

Trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuşulması olası kazaları da beraberinde getiriyor. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın büyük risklere neden olduğunu ve cep telefonuyla konuşmanın alkollü araç kullanmaktan 2 kat daha fazla tehlike arz ettiğini BUSABAH gazetesine konuşarak açıklayan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

Araç kullanan sürücülerin hemen hemen tamamının telefon kullandığını ileri süren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, bunun da aşırı oranda kazalara sebebiyet verdiğini iddia etti.

HER CADDEDE ARAÇLARIN GEÇMESİNİ BEKLEDİM

Derneklerinin bu yönde bir çalışması olduğunu dile getiren Başkan Kutsal, “Ben bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Her caddede araçların geçmesini bekledim. Her geçen 200 araç şoförünün 22 tanesi telefonla konuşuyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlarla da konuştum ve onlara ‘Araç kullanırken telefonla konuşuyor musunuz?’ diye sordum. ‘Telefonla konuşmuyorum’ diyen bir elin parkları kadar az. Yani müthiş şekilde insanlar araç kullanırken telefonla konuşuyor, mesaj çekiyor. Bu da büyük kazaların meydana gelmesine neden oluyor. Özellikle şehirlerarası yollarda meydana gelen kazalarda telefon görüşmesi nedeniyle olan kazalara çok fazla. bununla ilgili Derneğimiz bir çalışma yapıyor ve bizden istatistik istediler. araçlar seyir halindeyken telefonla görüşmenin nelere yol açtığını duyurursak çok iyi olur. Araç kullanırken cep telefonuyla görüşmenin alkollü araç kullanmaktan 2 kat daha riskli. Telefonla görüşme kulaklık takılarak gizleniyor. Ayrıca filmli olan araçlarda telefonla görüşülme daha fazla. Telefonunla görüşürken araç kullanmanın riski devamlı gündeme alınmalı” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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Karayolu Trafik Ve Yol Güvenliği Araştırma DerneğiMehmet KutsalAraç Kullanırken Telefonla Konuşanlar
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