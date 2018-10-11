Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen barış mitinginde IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 103 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce insan yaralanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı da Gar saldırısında hayatını kaybedenlerden 14’ünün Malatyalı olması dolayısıyla dün bir anma töreni gerçekleştirdi. Anma törenine CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Baro Başkanı Enver Han, CHP İl Yönetimi temsilcileri ve üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Özalper Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanan kalabalık, Özalper Barış Parkı’na kadar yürüdü. Hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda duran ve arkasından ailelerin mum yaktığı anma programında konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, barış, Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamıyla karşılaştıklarını söyledi.

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

Gençlik Kollarından 7 kişi o gün kaybettiklerini hatırlatan Başkan Kiraz, “O gün de ifade etmiştik, canımızdan can koptu. Toplum olarak hepimizin yüreği derinden yaralı. Hayatlarını kaybeden ailelerin bir kısmı burada, bir kısmı da Ankara Garı önündeler. Ailelerimizin bu geçen süre içerisinde hiçbir gün gözyaşları dinmedi. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Türkiye’nin birçok yerinde yapılıyor ama anmaların en önemlisi Ankara Gar’ından sonra Malatya’da gerçekleşiyor. Çünkü katliamda en çok hayatını kaybeden kişilerin başında Malatya ilk sırada geliyor.CHP Gençlik Kollarımızda görevli olan 7 kardeşimizi o gün orada kaybettik. Gençlik kollarımızın diğer üyelerinin neredeyse tamamı yaralandı” şeklinde konuştu.