“HENÜZ YATIRIMA ALINMADI”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yıllardır bir sorun haline gelen ve trafiğin çok yoğun olduğu Yeni Sanayi Sitesi kavşağı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kömür Tevzi Kavşağı’na yapılan akıllı kavşak projesiyle ilgili de konuştu.

Sanayi kavşağının üzerinin farklı bir uygulama olduğunu ve bu tür uygulamaların birçok ülke ve gelişmiş şehirlerde olduğunu dile getiren Başkan Çakır, özellikle bu uygulamanın trafiğin yoğun olduğu şehirlerde olduğunu söyledi.

ORADA FARKLI BİR UYGULAMA YAPILDI

Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Orada farklı bir uygulama yapıldı. Simülasyonla araç sayıları ve oradaki geçiş süreleri takip edildiği için bu uygulama neticesi ve bir önceki uygulamamız arasındaki fark trafik akışıydı. Bunlar çok rahat bir şekilde karşılaştırılabilir. Dolayısı ile o uygulama bizim sanayi kavşağındaki çevreyolundaki uygulama trafiği ciddi manada daha akıcı bir hale getirdi. Oradaki daralma rahatladı. Tabi buranın uzun vadeli çözümü değil. Şuanda bizim ulaşım birimi ekiplerimiz anlık itibari ile bütün cadde, sokak ve kavşakların akış hızı ve bunların yoğunlukları sürekli ölçülüyor. Çok hızlı müdahale edilmesi gereken yerlerde bu müdahaleler yapılıyor ama uzun vadede burada 3 katlı bir kavşağın yapılması gerekiyor. Çevreyolunun üstten geçmesi gerekiyor. Sanayi ve Sıtmapınarı kavşağı alt kolttan geçmesi gerekir. Normal zeminin de normal ulaşımda kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de kavşak çalışmalarımız var ama orası karayollarımıza ait olduğu için yatırıma alınması yönünde bir girişimlerimiz oldu. Henüz yatırıma alınmadı. Ama oradaki düzenleme tamamen trafiği rahatlatma adınaydı.”

CİDDİ BİR KAZA ORANI VARDI

Kömür Tevzi kavşağında yapılan akıllı kavşak projesiyle ilgili de konuşan Başkan Çakır, “Sanayinin alt kısmındaki kavşakta da farklı bir uygulama deneniyor. Bu uygulama ışıksız şekilde deneniyor. Oradaki akışlarda yine ölçülecek. Daha önceki kavşağımızda çok ciddi bir kaza oranı vardı. Işığın konulması trafiği daha da rahatlattı. Onların duruş-kalkış süresindeki zaman kaybı ile 30 saniyelik bir zaman kaybı vardı. O zaman kaybını geri kazanmak için döner kavşak sistemi ile kazalar bu noktada daha az olacak. Daha güvenli olacak. Orada birkaç esnafımızın araçların duramayarak veya kendi önüne çıkamayarak müşteri kayıpları yönünde gelen şikayet var. Onun haricinde araç kullananlar noktasında bir sorun yaşanmadı. Onun ölçüm ve sonuçlarını arkadaşlarımız netleştirdiği zaman bakacağız. Bu sistem uygulanırsa birçok ülkede uygulanıyor. Malatya’da bizim birçok caddemiz örneği olamayan caddeler. Bizim kullandığımız caddeler bizim alışkın olmadığımız ama üst standartlarda olan, bilinçli şoförlerin kullanabildiği ve kentimizde hemşerilerimizin ne kadar yatkın olduğunu ve trafik kurallarına uymak istediği zaman her türlü kavşağı çok iyi bir şekilde kullanabileceğinin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi