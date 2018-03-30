HENÜZ KIŞ BİTMEDİ, KAYISI İÇİN RİSK DEVAM EDİYOR

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek busabahmalatya.com'un sorularını yanıtladı.

TEHLİKELİ GÜNLER NİSANIN 3. HAFTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek kayısıda don riski oluşabileceğini belirtti.Çiçek, önümüzdeki 3-4 günlük sürecin don riski anlamında tehlikeli olduğunu, ancak; don riskinin Nisan Ayı'nın 3. haftasına kadar devam edeceğini belirtti.

Kayısının Malatya için önemli olduğunun altını çizen Çiçek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bölgemiz için çok önemli olan kayısı yetiştiriciliğinde özellikle iklime bağlı riskler halen devam etmektedir. içinde bulunduğumuz iklimsel süreç ve hava durumu tehlikeli sürecin devam edeceğini gösteriyor . Zaten tarımsal üretimden hasada kadar her aşamada tehlike devam eder.

MEYVE DÖNEMİNDE OLAN KAYISILAR TEHLİKE ALTINDA

Meyve döneminde olan kayısıların daha çok don riski altında olduğunu belirten, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek,:''çiftçilerimizin bu konuda hassas davranması çok önemli. ilimiz ve çevre ,illerde çok geniş kesimlerde kayısı yetiştiriciliği çok geniş alanlarda yapılmakta. İlimizde kayısılar bazı bölgelerde meyve iken, bazı bölgelerde yeni çiçeklenme halinde . Meyve, su oranının çok yüksek olduğu dönem olduğu için meyve dönemi düşük sıcaklarda risk altında. Sıcaklıkların sıfır derece ve altında seyretmesi halinde bundan en çok meyve halinde olan kayısı etkilenir . Çiçek döneminde kayısı biraz daha dayanıklıdır. Şu an çiçek evresinde olan kayısılar, meyve dönemimdeki kayısılara oranla daha şanslı, içinde bulunduğumuz dönem de meyve döneminde olanlar daha çok don riski altında.Normalde kayısı Mart ayının ikinci haftası çiçek açardı ancak; hava sıcaklığını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle 23 şubat itibariyle ağaçlar çiçek açtı. dolayısıyla Nisanın 3. haftasına kadar tehlike devam edecek. ''dedi

ÜRETİCİ NE YAPMALI?

Çiftçilere bazı uyarılarda bulunan Çiçek '' Kayısı üreten vatandaş bu süreçte bahçelerinde lastik ve saman yaksınlar bu ortamın mevcut ısısını artıracaktır. '' dedi

NİSANIN 3. HAFTASINA KADAR KAYISIDA DON RİSKİ DEVAM EDİYOR

1500 rakımın üzerinde olan yerler çiçek evresinde olduğu içim daha şanslı. Nisanın 3. haftasına kadar kayısıda don riski devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 2-3 günlük periyot ve 18-23 Nisan araları don riskinin olduğu dönemler. Bahar gibi bir kış yaşadık ama bu tehlikenin olmadığı anlamına gelmiyor .

ÜRETİCİNİN ELİ YÜREĞİNDE

Kayısı üreten çiftçilerse kara kara düşünüyor. bu yıl kış ayında çok kar yağmaması ve sıcakların mevsim normallerinde ve üzerinde seyretmesi korkulu bir yıl olacağını belli etti diyen çiftçilerden Haydar Öztürk, don olayı yaşanmaması için ellerinden dua etmekten başka bir şey gelmediğini ifade etti.

KAYISI YETİŞTİRMEK KOLAY İŞ DEĞİL

''Elimiz yüreğimizde zorlukları bu kadar yoğun olan başka bir meyve var mı? bilmem ama Allah yardımcımız olsun, kayısı bizim gelir kapımız, mevsimsel anormallikler kayısıyı etkileyecek gibi gözüküyor'' diyen Osman Özhan :'' Umarım kayısılarımıza bir şey olmaz'' dedi.

SİNEM HATUN ÖZTÜRK - busabahmalatya.com