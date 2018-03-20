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Hentbolda Malatya takımı şampiyon oldu

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.Malatyalı...

Hentbolda Malatya takımı şampiyon oldu

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.Malatyalı...

20 Mart 2018 Salı 15:45
Hentbolda Malatya takımı şampiyon oldu

16-18 Mart 2018 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan, 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı ANALİG Hentbol Şampiyonası’nda birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

Malatyalı hentbolcular 20 Nisan tarihinde Rize’de yapılacak ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi ) Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı. ANALİG Hentbol Çeyrek Final müsabakaları oynanan final maçlarıyla Elazığ’da tamamlandı. 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı şampiyona birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya’yı temsil eden hentbol takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 20 Nisan 2018 tarihinde Rize’de yapılacak ANALİG Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
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