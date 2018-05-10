Hem kuaförler hem de Malatya tanıtıldı

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın desteğiyle bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen, 6 Mayıs’ta başlayan ve dün tamamlanan 2. Malatya Estetik ve Güzellik Festivali binlerce kişiyi ağırladı. Hem Malatya’nın tanıtılmasında hem Malatya kuaför ve berberlerinin tanınmasında hem de ihtiyaç olan araç ve gereçlerin temininde büyük bir öneme sahip olan festival, önemli bir hizmete imza attı. Yaklaşık 35 firma ve birçok ilin kuaför ve berberlerine ev sahipliği yapan festivali değerlendiren Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, geçen yıla göre fuara katılımın daha yüksek olduğunu söyledi.

35 FİRMA STANT AÇTI

Fuarın çok güzel geçtiğini kaydeden Başkan Toptaş, “Vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Çevre illerden Adana, Diyarbakır, Tunceli, Batman, Mardin ve Sivas’tan gelen kuaförler vardı. Oda başkanları bize yalnız bırakmadı. Sağ olsun Diyarbakır Birlik Başkanı da 4 oda başkanı ve yönetim kuruluyla beraber fuarımıza ziyarette bulundular. Güzel bir fuar oldu. 35 firma stant açtı. Hem tanıtımlarını yaptılar hem de güzellik salonlarıyla ilgili cihazlarını getirmişlerdi. Bakım ürünleri vardı. Dışarıda ile dışındaki bu firmaları biz kuaförlerimizin ve güzellik salonlarımızın ayağına getirdik. Hem Malatyalı hemşerilerimize de açık bir fuardı. Kuaförler, güzellik salonları ve berberleri ilgilendiren bir alandı. Bu ürünleri biz onların ayağına getirdik onlarda sağ olsunlar bu fırsatı değerlendirdiler. Berberler ve kuaförler odası olarak ta 2 gün şov düzenledik” ifadelerini kullandı.

BERBER VE KUAFÖRLERİN DE REKLAMI YAPILDI

Fuara 10 bin civarında vatandaşın katıldığını dile getiren Başkan Toptaş, “Ben buradan sizi aracılığınızla onlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. 10 binin üzerinde vatandaşımız bizi yalnız bırakmadı. Sadece Malatya’da değil farklı illerden gelen kişiler de vardı. Malatya’nın tanıtımı açısından da güzel bir fuar oldu. Doğu ve Güney Doğu’daki kuaförler gelerek bizim berber ve kuaförleri gördüler. Ve Malatyalı berber ve kuaförlerin de güzel bir reklamı oldu. Yapılan şovlar güzel ses getirdi. 3’üncüsünü düzenlemek için hazırlıklara hemen başlayacağız. Daha verimli ve daha güzel nasıl olabilir diye kafa yorup yeni çalışmalar yapacağız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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