Malatya'da son yıllara çöpten ve güneşten elektrik üretimine önem veriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çok önemli projelere imza attı. Elektrik üretimi için hayata geçirilen projelerden sadece biri olan 'Entegre Çevre Projesi' ile hem elektrik üretimi hem de seracılık yapılacak.

'Entegre Çevre Projesi' ile 60 bin hanenin aydınlatmasına eş değerde 12.4 megavatlık elektrik üretimi ile 60 ton organik gübre üretimi yapılacak. Ayrıca proje kapsamında, sera tesisi kurularak topraksız kesme çiçek veya şeker domates vs. üretimi gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili ayrıntıları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan aldık.

ÇÖPGAZ ELEKTRİK SANTRALİ

Çöpgaz Elektrik Santrali’nde saatte 2.4 megavat elektrik üretimi yapıldığına dikkat çeken Başkan Polat,"Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü haline getirme noktasında yatırmalar gerçekleştiriyoruz. Çöpten enerji üreten bu projemizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdik. Orduzubölgesinde bulunan mevcut çöp alanına kurduğumuz Çöpgaz Elektrik Santrali’nde saatte 2.4 megavat elektrik üretimimiz devam ediyor" diye konuştu.

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ BİTME AŞAMASINDA

Malatya Entegre Çevre Projesi elektrik üretimi anlamında ciddi bir yatırım olacak. Bu tesis şu anda bitme aşamasına geldi. Konuya değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Yine Büyükşehir Belediyesi olarak kendi alanında Türkiye’nin ilk örnek projelerinden birisi olan Malatya Entegre Çevre Projemiz ile 3 ayrı teknolojiden toplamda 10 megavat enerji üretimi gerçekleştireceğiz.Projemiz kapsamında; Malatya merkez ve ilçelerinde günlük 600 ton çöp atığı Aktarma İstasyonları vasıtasıyla katı atık sahasına getireceğiz. Ayrıştırma Ünitesinden geçirilerek geri dönüşüm sağlanacak. Çöp atıklarından, Biyometanizasyon,Gazifikasyon Tesisinden ve Düzenli Depolama Sahasındaki Deponi gazından elektrik enerjisi elde edilecek. Atık miktarını da yüzde 70 azaltacak olan ve yaklaşık 50 bin hanenin aydınlatmasını karşılayacak kapasitede saatte 10 megavat elektrik üretecek olan tesisi bitirme aşamasına getirdik"ifadelerini kullandı.

HEM SERACILIK YAPILACAK HEM ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Entegre Çevre Projesi ile hem elektrik üretilecek hem de topraksız çiçek, domates gibi ürünler üretilecek. Bu projenin ayrıntılarını anlatan Başkan Polat,"Entegre Çevre Projesi ile toplamda 60 bin hanenin aydınlatmasına eş değerde 12.4 megavatlık elektrik üretimi ile 60 ton organik gübre üretmiş olacağız. Entegre Çevre Projesi kapsamında, sera tesisi kurularak cep ısı ile topraksız kesme çiçek veya şeker domates vs. üretimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kaydetti.