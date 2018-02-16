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HEKİMHANLILARDAN  ''AFRİN''  DESTEĞİ

Hekimhan ilçesinde Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütüyle mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak ve şehit askerleri anmak için bayrak yürüyüşü düzenlendi. 

HEKİMHANLILARDAN  ''AFRİN''  DESTEĞİ

Hekimhan ilçesinde Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütüyle mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak ve şehit askerleri anmak için bayrak yürüyüşü düzenlendi. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:33
HEKİMHANLILARDAN  ''AFRİN''  DESTEĞİ

İlçe halkından Kemal Oktay tarafından organize edilen, Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na Destek Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen yürüyüşe Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Siyasi Parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapalı Pazar yerin önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra  lçe halkı ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlit programını düzenleyen İşadamı Hulisi Deniz yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürütmüş olduğu ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dualarla destek olmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Okunan duaların ardından programda yemek ikramında bulunuldu.
 

İHA

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