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HEKİMHANLILAR GECESİ

Malatya’da Hekimhanlılar gecesi düzenlendi. Geceye iş, sanat, siyaset, yargı ve basın camiasının önde gelen isimleri katıldı.

HEKİMHANLILAR GECESİ

Malatya’da Hekimhanlılar gecesi düzenlendi. Geceye iş, sanat, siyaset, yargı ve basın camiasının önde gelen isimleri katıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 15:25
HEKİMHANLILAR GECESİ

Program, organizasyonu yapan Minür Çelik’in açılış konuşmasıyla geceye başladı. Çelik gecenin anlam ve önemine değinerek birlik ve beraberlik içerisinde olmanın sevindirici olduğunu, bu dayanışma gecelerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Çelik, “Bu gecenin oluşumunda desteklerini bizden esirgemeyen Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları, İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, Süleyman Sarıbaş, Muhittin Güven, Mehmet Pektaş, Yüksel Demirkol, Ahmet Ekmekçi, İlhan Çelebi, Bilfer Madencilik, Akyüz Tarım’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, “Havası sert, suyu sert, adamı mert olan Hekimhanlılar ile her yerde karşılaşabilirsiniz. Bir özelliğimiz ise devletimizin en önemli ve kritik görevlerinde Hekimhanlı görmeniz mümkündür. Siz değerli Malatya’da yaşayan Hekimhanlılar ile bizleri bir araya getiren Münir Çelik’e bu manada teşekkür ederim. Hepinize, sağlık, sıhhat ve mutluluk dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK HAVASINI TENEFFÜS ETMEK MUTLULUK VERİCİ

Gecede konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Tüm yorgunluğa rağmen koşarak buraya geldik. Sizlerle bir arada olmak birlik beraberlik ve kardeşlik havasını teneffüs etmek mutluluk vericidir. Sosyal etkinlikler bizleri bir araya getiriyor, tanışmayan tanışıyor, tanışanlar daha çok kaynaşıyor, bu kaynaşmaya, tanışmaya vesile olan Münir Bey’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları da geceye katılmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Malatya’nın yüzölçümü olarak en büyük ilçesiyiz. Burada binlerce hemşerimiz Malatya’da yaşamaktadır. Sizlerle bulunmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Böylesine anlamlı geceler birlik ve beraberliklerin yaşandığı, dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği gecelerdir. Davetiniz için teşekkür eder her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” açıklamasında bulundu.

Rümeysa Nergis’in sunduğuprogramda Malatya Sahne Sanatları Ömer Konakçı’nın tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.Gecenin müzik bölümünde ise İbrahim Arı, Hüseyin Demirkol, Kürşat Çelikve Şehriban Kırcı’nın müzik ziyafeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 28.02.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
HekimhanSiyasetYargıBasınBusabah Malatya
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