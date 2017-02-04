Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 09.33'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gün boyunca devam eden artçı depremler ilçe halkını da tedirgin etti.

HAFTALARDIR DEVAM EDİYOR

İlçe halkından edinilen bilgilerde, “Haftalardır bu tür depremler Hekimhan’da yaşanıyor. Özellikle de birkaç gün deprem sarsıntısını hissettik. Biz de tedirginiz. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremde ilçe halkı perişan oldu. Bu yıl da inşallah böyle bir şey yaşamayız” dediler.

Hekimhan Belediyesinden edinilen bilgilere göre ise, ilçede dün özellikle sabah saatlerinde hafif bir sarsıntı yaşandığı ve herhangi bir can ve mal kaybının şimdilik kendilerine haber edilmediği ifade edildi.

AİLELER EVLERİNİ BOŞALTMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz yıl Hekimhan’da meydana gelen ve Malatya genelinde hissedilen deprem, özellikle Hekimhan’ın çevre köylerini ciddi bir şekilde etkilemişti. Duvarları çöken ve dökülen bazı evlerde aileler evlerini boşaltmışlardı. AFAD ekiplerinin verdiği çadırlarda kalan aileler özellikle ısınma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişler, sonrasında başka çözümler üretilmişti. 29 Ekim günü saat 02.28 sıralarında meydana gelen deprem, büyük korku yaratmıştı. Depremi hisseden hemen hemen herkes sokaklara dökülürken, söz konusu deprem hafta boyu devam etmişti.

Yine dün meydana gelen depremin de 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

SELAHATTİN BAYRAK