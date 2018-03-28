HEKİMHAN’DA KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

MASKİ Genel Müdürlüğü sağlam altyapı hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlayıp, hayata geçiriyor. Şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını Büyükşehire yakışır bir şekilde inşa ediyor. İlçe ilçe mahalle mahalle incelemeler yaparak belirlenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyor.

ALTYAPIDAN KAYNAKLI SIKINTILAR ÇÖZÜME KAVUŞTU

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Bir işi bitirip yeni bir işe başlıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Hekimhan ilçesinde maliyeti 5,3 milyon TL olan 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. 615 adet parsel bacası ve bin 70 adet muayene bacası çalışmaları gerçekleştirdik. İlçe merkezinde kanalizasyon altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkına daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Hekimhan İlçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com