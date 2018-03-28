Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115438
ALTIN
172.340
DOLAR
3.9954
STERLİN
5.6587
EURO
4.9510

HEKİMHAN’DA KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan ilçe merkezinde gerçekleştirdiği 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

HEKİMHAN’DA KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan ilçe merkezinde gerçekleştirdiği 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:00
HEKİMHAN’DA KANALİZASYON HATTI YENİLENDİ

MASKİ Genel Müdürlüğü sağlam altyapı hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlayıp, hayata geçiriyor. Şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını Büyükşehire yakışır bir şekilde inşa ediyor. İlçe ilçe mahalle mahalle incelemeler yaparak belirlenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyor.

ALTYAPIDAN KAYNAKLI SIKINTILAR ÇÖZÜME KAVUŞTU

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Bir işi bitirip yeni bir işe başlıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Hekimhan ilçesinde maliyeti 5,3 milyon TL olan 43 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. 615 adet parsel bacası ve bin 70 adet muayene bacası çalışmaları gerçekleştirdik. İlçe merkezinde kanalizasyon altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkına daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Hekimhan İlçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MASKİHekimhanözgür özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKÇADAĞ’DA AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİ
AKÇADAĞ’DA AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİ
 “MECLİS ÜYELERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNDEN SÜREKLİ İSTİFADE EDİYORUZ”
 “MECLİS ÜYELERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNDEN SÜREKLİ İSTİFADE EDİYORUZ”
KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim