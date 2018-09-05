Hekimhan yurdu internet sitesinde neden görünmüyor?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH gazetesine bir açıklama yaparak, “Bizim Hekimhan'da yaklaşık 205 kişilik yurt kapasitesi var. Hekimhan'a bu sene 70 öğrencilik kapasite ayrıldı. Bu yer meselesi, bizim değil Bakanlığın değerlendireceği bir konu. Yalnız oradaki yurt binası hizmet vermeye devam edecek” şeklinde konuşarak bu haberi yalanlamıştı.

Ancak KYK'nın sitesine girip Malatya yurtlarına bakıldığında Hekimhan’daki yurt görünmüyor.

HEKİMHAN YURDUNU ÜNİVERSİTE Mİ İŞLETECEK?

Bir iddia daha... AK Parti teşkilatının Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile görüştüğü, Hekimhan'daki KYK yurdunun üniversite kanalıyla işletileceği, KYK'nın öğrenci sayısını yetersiz bulduğu, KYK'nın bu yurdu kapattığı, yurdun yönetimini KYK yerine üniversitenin yapacağı iddiaları konuşuluyor. KYK'nın sitesine girip bakıldığında Hekimhan yurdunun görünmemesi de bu iddiaları güçlendiriyor. busabahmalatya.com