Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92695
ALTIN
256.563
DOLAR
6.6769
STERLİN
8.5531
EURO
7.7362

Hekimhan yurdu internet sitesinde neden görünmüyor?

Hekimhan ilçesindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurtsuz kaldığı haberine önceki gün yalanlama gelmişti. Ancak KYK'nın sitesine girip Malatya yurtlarına bakıldığında Hekimhan’daki yurdun görünmediği ortaya çıktı.

Hekimhan yurdu internet sitesinde neden görünmüyor?

Hekimhan ilçesindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurtsuz kaldığı haberine önceki gün yalanlama gelmişti. Ancak KYK'nın sitesine girip Malatya yurtlarına bakıldığında Hekimhan’daki yurdun görünmediği ortaya çıktı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:01
Hekimhan yurdu internet sitesinde neden görünmüyor?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH gazetesine bir açıklama yaparak, “Bizim Hekimhan'da yaklaşık 205 kişilik yurt kapasitesi var. Hekimhan'a bu sene 70 öğrencilik kapasite ayrıldı. Bu yer meselesi, bizim değil Bakanlığın değerlendireceği bir konu. Yalnız oradaki yurt binası hizmet vermeye devam edecek” şeklinde konuşarak bu haberi yalanlamıştı.

Ancak KYK'nın sitesine girip Malatya yurtlarına bakıldığında Hekimhan’daki yurt görünmüyor.

HEKİMHAN YURDUNU ÜNİVERSİTE Mİ İŞLETECEK?

Bir iddia daha... AK Parti teşkilatının Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile görüştüğü, Hekimhan'daki KYK yurdunun üniversite kanalıyla işletileceği, KYK'nın öğrenci sayısını yetersiz bulduğu, KYK'nın bu yurdu kapattığı, yurdun yönetimini KYK yerine üniversitenin yapacağı iddiaları konuşuluyor. KYK'nın sitesine girip bakıldığında Hekimhan yurdunun görünmemesi de bu iddiaları güçlendiriyor. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Hekimhan Yurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da sosyal deney
Malatya’da sosyal deney
TOYGAR MAHALLESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPILDI
TOYGAR MAHALLESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPILDI
“Hedefimiz, değerlerimizi canlandırmak”
“Hedefimiz, değerlerimizi canlandırmak”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim