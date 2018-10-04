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Hekimhan yollarında asfalt izi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 16 kilometre uzunluğundaki grup yolunu asfaltladı.Hekimhanlı vatandaşlar, toz topraktan kurtulduklarını belirttiler.Hekimhan ilçe merkezinde değişim dönüşüm yenileme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahalle yollarınıda yapan Büyükşehir Belediyesi, 16 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Bahçedamı, Davulgu, Göğebakan grup yolunu asfaltladı.Birinci kat asfalt çalışmasının yapıldığı grup yolu Hekimhan’a bağlı Bahçedamı ve Davulgu mahallelerini Kuluncak’ın Göğebakan Mahallesine bağlıyor. Grup yolu bu üç mahallenin yanı sıra birçok mezrayada hizmet veriyor.

Hekimhan yollarında asfalt izi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 16 kilometre uzunluğundaki grup yolunu asfaltladı.Hekimhanlı vatandaşlar, toz topraktan kurtulduklarını belirttiler.Hekimhan ilçe merkezinde değişim dönüşüm yenileme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahalle yollarınıda yapan Büyükşehir Belediyesi, 16 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Bahçedamı, Davulgu, Göğebakan grup yolunu asfaltladı.Birinci kat asfalt çalışmasının yapıldığı grup yolu Hekimhan’a bağlı Bahçedamı ve Davulgu mahallelerini Kuluncak’ın Göğebakan Mahallesine bağlıyor. Grup yolu bu üç mahallenin yanı sıra birçok mezrayada hizmet veriyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:48
Hekimhan yollarında asfalt izi

“TOZ TOPRAKTAN KURTULDUK”

Bölge halkı yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve çalışanlara teşekkür ettiler. Grup yolunun çok yıprandığını belirten bölge sakinleri, “Uzun zamandır yolun yapılmasını bekliyorduk. Yılların getirdiği yıpranmışlıkla yol harap olmuştu. Her yeri delik deşikti. Araçlarımız çok zarar görüyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla o kötü durumdan kurtulduk. Hekimhan’da başlayan yolumuz, Kuluncak’ta bitiyor. Toz topraktan cam açamaz haldeydik. Şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HekimhanAsfaltMalatya
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