Hekimhan yollarında asfalt izi

“TOZ TOPRAKTAN KURTULDUK”

Bölge halkı yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve çalışanlara teşekkür ettiler. Grup yolunun çok yıprandığını belirten bölge sakinleri, “Uzun zamandır yolun yapılmasını bekliyorduk. Yılların getirdiği yıpranmışlıkla yol harap olmuştu. Her yeri delik deşikti. Araçlarımız çok zarar görüyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla o kötü durumdan kurtulduk. Hekimhan’da başlayan yolumuz, Kuluncak’ta bitiyor. Toz topraktan cam açamaz haldeydik. Şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.