HEKİMHAN'DA KAR İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hekimhan'da 3 gün boyunca yaşanan soğuk ve kar yağışı sonucunda ilçe beyaza büründü. İlçede belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

Çarşı merkezi ve ana caddede oluşan kar birikintileri, ekipler tarafından yapılan çalışmalar ile temizlendi. Kar yağışı ile birlikte yollardaki kar birikintileri de iş makineleri ile temizlendi. Akşam saatlerinde başlayan kar temizliği sabah da devam etti.

Hekimhan Belediyesi olarak karla mücadele için hazır olduklarını belirten Belediye Başkan Aliseydi Millioğulları, “İlçemize mevsimin ilk karının yağması ile birlikte belediye olarak karla mücadele çalışmalarımızda başladı. Üç gün boyunca akşam saatlerinde başlayıp gecede etkisini sürdüren kar yağışına karşın iş makinelerimiz sabaha kadar yol temizleme çalışması, temizlik ekiplerimiz ise kaldırım ve çarşı merkezinde kar temizliği yaptılar. Yaptığımız çalışma ile ilçemizde kar yağışı sebebiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Perşembe başlayan ve ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle Hekimhan Belediyesi, ilçe merkezi ve yakınındaki 63 mahallenin yolunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli açtık. 2 köy- mahallenin ise yolları kapalı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hala kapalı olan 2 mahalle yolunda ise çalışmalarımız devam etmektedir” sözlerini kaydetti.

Gün içinde birçok mahallenin yolunu açan ekiplerin, devam eden yağışlar nedeniyle vardiyalı olarak çalışmaların devam edeceği belirtildi. busabahmalatya.com