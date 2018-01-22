Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117235
ALTIN
162.027
DOLAR
3.7784
STERLİN
5.2869
EURO
4.6204

HEKİMHAN'DA KAR İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

HEKİMHAN'DA KAR İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 17:52
HEKİMHAN'DA KAR İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hekimhan'da  3 gün boyunca yaşanan soğuk ve kar yağışı sonucunda ilçe beyaza büründü. İlçede belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.
Çarşı merkezi ve ana caddede oluşan kar birikintileri, ekipler tarafından yapılan çalışmalar ile temizlendi. Kar yağışı ile birlikte yollardaki kar birikintileri de iş makineleri ile temizlendi. Akşam saatlerinde başlayan kar temizliği sabah da devam etti.

Hekimhan Belediyesi olarak karla mücadele için hazır olduklarını belirten Belediye Başkan Aliseydi Millioğulları, “İlçemize mevsimin ilk karının yağması ile birlikte belediye olarak karla mücadele çalışmalarımızda başladı. Üç gün boyunca akşam saatlerinde başlayıp gecede etkisini sürdüren kar yağışına karşın iş makinelerimiz sabaha kadar yol temizleme çalışması, temizlik ekiplerimiz ise kaldırım ve çarşı merkezinde kar temizliği yaptılar. Yaptığımız çalışma ile ilçemizde kar yağışı sebebiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Perşembe başlayan ve ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle Hekimhan Belediyesi, ilçe merkezi ve yakınındaki 63 mahallenin yolunu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli açtık. 2 köy- mahallenin ise yolları kapalı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hala kapalı olan 2 mahalle yolunda ise çalışmalarımız devam etmektedir” sözlerini kaydetti.

Gün içinde birçok mahallenin yolunu açan ekiplerin, devam eden yağışlar nedeniyle vardiyalı olarak çalışmaların devam edeceği belirtildi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.01.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comMalatyaKarHekimhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA...
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA...
VE O PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
VE O PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
ESNAFIN SORUNLARINI VALİYE ANLATTI
ESNAFIN SORUNLARINI VALİYE ANLATTI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim