HEKİMHAN ‘DA ELEKTRİK KESİK VATANDAŞ DERTLİ!

Bazı bölgelerde bir haftadan beri elektriklerin kesik olduğunu belirten vatandaş isyan etti.

Vatandaşlardan Ayşe Demir bir haftadan beri elektriklerin kesik olduğunu belirterek, “hangi devirde yaşıyoruz, zor durumdayız” ifadelerini kaydetti.

Bir diğer vatandaş Musa Aslan’da Hekimhan ‘da birçok köyde ve mahallede günlerdir elektriğin kardan dolayı devrilen elektrik direkleri nedeniyle kesildiğini ve yapılmadığı ifade etti.

Vatandaşlardan Ali Yiğit’de:” seçim zamanı bizi hatırlayanlar şimdi nerede” diyerek siyasilere gönderme yaptı. Yiğit : “seçim zamanı olsa gelirler buraya, şimdi; Hekimhan’da bir hafta oldu karanlıkta kaldık elektrik yok, ne gelen var, ne giden, ne de soran “ dedi.

Yetkililerse bölgede arızaların yoğun olduğunu, tamirat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. busabahmalatya.com