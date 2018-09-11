“HEKİMHAN CEZALANDIRILIYOR” İDDİASINA YANIT

Hekimhan ilçesinin Malatya yöneticileri tarafından dışlandığı öne sürülürken AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, konuya ilişkin bir yorumda bulundu.

İl Başkanı İhsan Koca, “Öyle zannediyorum bu eleştirileri getiren hemşerilerimiz yakından takip etmiyor. Çünkü şu anda MASKİ'nin Malatya'da alt yapıyı tamamladığı ilçelerden biri Hekimhan. Şu anda Akçadağ'da altyapı hizmetleri devam ederken Hekimhan'da alt yapı hizmetleri bitirildi, üst yapı çalışmaları başladı. Ama şunu gözden uzak tutmamak lazım; belediyecilikte AK Parti belediyeciliği her zaman kendini hissettirmiştir. Biz inşallah umuyoruz ki 2019 Mart seçimlerinde yerel seçimlerinde Hekimhan'ı da AK belediyecilik ile tanıştıracağız. Hekimhan'ı da, Arguvan'ı da ak belediyecilik ile tanıştıralım, hizmeti asıl o zaman görsünler. AK belediyecilik hizmeti görsünler diyoruz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com