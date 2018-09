“Hedefimiz, değerlerimizi canlandırmak”

Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtroğlu, Milli Beka Hareketi'ne yaptıkları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Milli Beka Hareketi İl Başkanı, ilçe başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu nazik ziyaretlerinden dolayı. Milli Beka Hareketi'ne başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“MALATYA'DAKİ İLK ÇALIŞMAMIZ SÜRPRİZ OLACAK”

Gelenek ve göreneklerimizin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, “Malatya'da yeni bir oluşumuz. Genel merkezimiz İstanbul'da. Biz her zaman devletin yanındayız. Her zaman devletimizin ve devlet başkanımızın emrindeyiz. Bizi nazik karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Milli Beka Hareketi meşalesini Malatya'da yaktı. 26 ağustos 2018 tarihinde kuruldu. Hedefimiz unutulmaya yüz tutmuş, milli olan neyimiz varsa bunları ön plan çıkarmak, gençlerimizi daha güzel yetiştirmek için elimizden gelen neyimiz varsa onlara faaliyet sunmak, onlara brifingler vermek manevi milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek… Malatya özelinde yeni bir oluşum olduğumuz için projelerimizi hayata geçirmek adına ilerleyen günlerde onları da sizlere açıklayacağız. Az öncede bahsettiğim gibi ilk başta temelden gençlerimizden başlayacağız. Gençlerimizi daha düzenli, daha tertipli, daha bilinçli şartlarda yetişmeleri için, çevremizde hep hapçılar, kötü yetişen bir nesil var. Dizide adam kafasını kazımış, her tarafını dövme yapmış, bir tarafa geçiyor hap içiyor. Yani bunlar kötü örnek. Öbür taraftan okulların önlerinde hapçılar dolaşıyor. Çocuklarımız, ailelerimiz korkuyor. Gece sarhoş dışarıda dolananlar var. Bunları önlemek için temelden eğitim amaçlı güzel projelerimiz var. Bizim siyasi bir kimliğimiz yok. Biz siyaset üstüyüz zaten. Biz siyaset üstü oluşumuz zaten. Bize soruyorlar arkanızda kim var diye; biz de diyoruz arkamızda Allah var. Devletimizin her zaman yanındayız” sözlerini kaydetti.

“ÜLKEMİZ YILLARDIR DIŞA BAĞIMLI”

Milli ve yerli üretimin önemine işaret eden Milli Beka Hareketi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Zafer, “Ülkemiz yıllardır dışa bağımlı bir hal içinde. Köylümüzü, çiftçimizi tarıma yönlendirip, seminerler düzenleyerek, milli ve yerli üretimi artırmamız gerekiyor. Kayısı üreticinin elinden kayısı 3- 4 liraya alınıyor ama pazarda 30 TL'ye kadar satılıyor, bunu görüyoruz, arada uçurum var” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com