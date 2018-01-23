HEDEF 67 BİN ÜNİTE KAN

Güney Batı Anadolu Malatya Kan Merkezi (BKM), 2017 yılında hedeflediği 62 bin ünite kan bağışını hedefini tutturdu, 2018 yılının hedefi ise 67 bin ünite kan toplamak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Güney Batı Anadolu Malatya Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, önemli bilgiler verdi.

2017 yılı Güney Batı Anadolu yani Malatya'daki Kan Merkezi için güzel bir yıl olduğunu belirten Dr. Özgül, hedeflerini tutturduklarını açıkladı.

YÜZDE 14'ÜNÜ REDDETTİK

2017 yılının yüzde 100 başarılı bir yıl olduğunu anımsatan Dr. Özgül, “Malatya Bölge Kan Merkezi olarak yıllık hedefimiz 62 bindi. Biz 62 bin 413 ile kapattık. Yüzde 100 bir başarıydı bu bizim için. Kan bağışlarımızın yapılarını incelersek, bağışçılarımızın yüzde 15'i kadındı, yüzde 85'i erkekti. Yüzde 71'i mükerrer bağışçı, yüzde 29'u ilk defa kan bağışlıyordu. Yüzde 67'si düzenli bağışçı, yüzde 33'ü düzenli olmayan bağışçılardan oluşmuştu. Toplamda bağışçılarımızın yüzde 14'ünü reddettik. Reddetme sebeplerimizin en büyük miktarını hemoglobin düzeyinin düşük olması, yapılan cerrahi işlemler, hemoglobin düzeyinin yüksek olması, test pozitifliği yani, kişide bulaşıcı hastalık tespit edilmiş olması, hacamat ve benzeri tetkikler” diye konuştu.

BAŞARILI BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Bölgede kan ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Dr. Özgül, “Bölgemizdeki kan ihtiyacının toplamda yüzde 92'sini karşıladık fakat bunların içerisinden kırmızı kanın yüzde 92'sini karşılamış durumdayız. Geriye kalan yüzde 8 ise hem tam kan hem de beyaz kan olarak karşılanmış durumda. Sadece bölgemizde bir yıl içinde 594 ünite kan dışarıdan hastaneler tarafından kırmızı kan olarak alınmıştır. Diğerlerinin tamamı bölgemiz tarafından verilmiştir. Yıl içerisinde 2017’de nüfusa göre kan bağışlanabilir yani 18-65 yaş arası orana vurduğumuzda biz nüfusun yüzde 5.19'undan kan bağışı kabul etmişiz ve bölgemizde de kök hücre noktasında başarılı bir çalışma yaptık. Malatya BKM 2016 yılına göre karşılaştırdığımızda 2017’de kan bağışı yüzde 8 artırılmış” şeklinde konuştu.

KANLAR BÖLGE MERKEZİ ÜZERİNDEN DAĞITILACAK

2014 yılından bu yana hedeflerini tutturan bir Bölge Kan Merkezi olduklarını kaydeden Dr. Özgül, şunları söyledi:

“Bu verilere göre memnunuz. Fakat 2018 yılındaki hedefimiz toplam 7 bin ünite arttı. Normalde 5 bin ünitelik bir artış söz konusuydu. 2017’de 62 bin, 2018’de 67 bindi fakat Aralık ayının sonunda Tunceli ilinin de bağlanmasıyla beraber bu 67 bini biz 69 bine çekmiş olduk. Tunceli'deki kan bağış oranı Elazığ kan bağış merkezi üzerinden Adıyaman üzerine gidilecek. Elazığ ekibi Tunceli kan bağışını alacak fakat o kanlar yine Malatya'ya gelecek. Ve bölge üzerinden dağıtımı yapılacak. Sistemi şu anda kuruyoruz. Kendi içimizde tamamlandık. Bakanlık tarafında resmiyetin başlamasını bekliyoruz. Bu ayın içinde tamamlanacak diye umuyoruz. Tunceli'de bir ziyaret gerçekleştirdim. Tüm kamu ve kuruluşlar olsun hakikaten ilgililer. Bu konuda bir şeylere göre bir beklentileri var. Ciddi kan bağışı olacağını düşünüyoruz çünkü öyle bir etki aldık. Umarız 2018 yılında da 2017 yılının başarısını sürdürürüz. 2014 yılından beri de hedeflerini tutturan bir bölge kan merkeziyiz. Bu başarı zincirini kırmadan 2018 yılında da devam etmeyi planlıyoruz.”

“KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR”

Sürekli kan bağışına ihtiyaçları olduğunu söyleyen Dr. Özgül, “Ocak ayının başında bir an havalar soğur gibi oldu ve bu dönem bizim kan bağış oranlarımız düşmüştü. Fakat havaların mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla kan bağışı seyrimiz normale döndü. Geçen yıl Genel Başkanımız tarafından da havaların çok soğuk olması nedeniyle kan bağışının düştüğü ve stokların alarm verildiği yönünde bilgiler vermişti. Fakat bu sene böyle bir durum yaşanmadı. Her zaman diyoruz kan acilliği sürekli ihtiyaçtır. Bizim düzenli ve sürekli kan bağışına ihtiyacımız var” dedi.busabahmalatya.com