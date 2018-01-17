HEDEF 50 YILLIK SAĞLAM ALTYAPI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son 4 yılda 108 milyon TL maliyetinde 742 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi.4 yıl içinde kurumsallaşmasını tamamlayan ve Malatya halkına hizmet eden MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılından beri yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, "Kuruluşumuzdan beri şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını garanti almayı hedefleyerek projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

AMAÇ 50 YILLIK SAĞLAM ALTYAPI

Dr. Özdemir, “Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz başta olmak üzere 11 ilçemizde kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hattı çalışması, parsel bacası yapımı ve parsel bacası yükseltme çalışmaları yaptık. Son 4 yılın verilerini söylemek gerekirse, 2014 yılında 35 kilometre, 2015 yılında 153 kilometre, 2016 yılında 259 kilometre ve 2017 yılında 295 kilometre olmak üzere toplamda 742 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı ağı oluşturduk. Yapılan çalışmaların tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 50 yıllık sağlam altyapı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.(Bülten)

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