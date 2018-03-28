HEDEF 2 MİLYON 550 BİN FİDAN

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, fidan dikim sezonundan dolayı fidan dikim tekniğini ve bu yılki hedeflerini açıkladı. Fidanın bir can olduğu düşünülerek özenle dikilmesi gerektiğini ifade eden Kalaylı, fidanın bir dikim tekniği ile bir de dikim zamanının olduğunu dile getirdi.

TOPRAĞIN GÜZEL İŞLENMESİ LAZIM

Fidan dikim tekniğini anlatan Kalaylı, “Fidanın dikim zamanı fidanın uyumuş olduğu kış dönemidir, dolayısıyla Malatya şartlarında artık bu günlerde fidan dikim zamanı yavaş yavaş geçiyor, çünkü fidan uyandığı zaman tutma oranı çok düşer. Toprağın güzel işlenmesi lazım. Toprak güzel işlendikten sonra fidan eğer tutmuş fidansa güzelce poşetinden çıkarılıp toprağa yerleştirildikten sonra iyice etrafı kapatılmalı ki toprak hava almasın akabinde de can suyu gerekiyor. Can suyu verildikten sonra bakımları da zaman zaman yapılmalı. Bir fidanın bir bebek gibi olduğunu düşünürsek sonuçta o da bir canlıdır dikimden itibaren belli bir süreye kadar mutlaka bakımları yapılmalıdır. Siz ona bakarsanız o da size bakar gölgesinde konaklarsınız meyvesini yersiniz, sonuçta önce siz sonra o” diye konuştu.

HER YIL BU CİVARDA FİDAN DİKİLİYOR

Bu yılki hedeflerini de açıklayan Kalaylı, “Bu yıl Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak 6 bin 400 hektar ya da 64 bin dekar alanda 2 milyon 550 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Şuan itibariyle zaten 2 milyon civarında fidan dikildi son 15 günde de dikmeye devam edeceğiz çünkü dağlarda kış şartları devam ediyor. Son 15 günde de fidan dikerek bu yıl inşallah 2 milyon 550 bin fidan dikerek sezonu kapatacağız. Ortalama Malatya şartlarında her yıl bu civarda fidan dikiliyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi