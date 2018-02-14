HEDEF 100 BİN TON ASFALT ÜRETMEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat tarafından işletilen Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesislerini ziyaret etti. Polat, burada yapılan çalışmalar hakkında Yeşil Yurt İnşaat Genel Koordinatörü Şahin Özer ile diğer yetkililerden, asfalt üretiminde gelinen son nokta hakkında detaylı bilgiler aldı.



Başkan Polat, Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde devam eden sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarında kendi ürettikleri malzemeleri kullandıklarını ve bu kapsamda işlerin daha hızlı ve akıcı bir hale dönüştüğünü ifade etti. İleri teknolojiye sahip tesislerde saatte yaklaşık 160 ton asfalt üretildiğini belirten Polat, “Belediyemizin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Şirketimiz tarafından satın alındıktan sonra bakım ve onarımı yapılıp yeniden üretime geçen tesisimiz sayesinde kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz ve daha ucuza mal ediyoruz” dedi. Asfaltta dışa bağlılıktan tamamen kurtulduklarını kaydeden Başkan Polat, geçen yıl 80 bin ton asfalt üretilen tesislerde bu yıl en az 100 bin ton sıcak asfalt üretimini hedeflediklerini söyledi. Revizyon ve yenileme çalışmaları ile asfalt maliyetinin de düşürüldüğünü ifade eden Polat, “Tesislerimizde üretilen asfaltın niteliği her gün daha iyi bir seviyeye çıkarken, bu nitelik artışı yollarımızın da daha kaliteli olmasını sağlıyor ” ifadelerine yer verdi. Sathi Kaplama Emisyon ve Asfalt Plent Tesislerinin profesyonel bir ekip tarafından yönetildiğini de sözlerine ekleyen Polat, "Değişen iklim şartları, yağmur ve kar yağışlarının yapılan yolun niteliğini bozmaması içinde gereken tedbirleri almak durumundayız. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Araç ve yaya trafiğini rahat ve konforlu olması için tüm yollarımızın düzgün olması için uğraş veriyoruz. İlçemizdeki ulaşım ağını güçlü hale getirmek adına bugüne kadar 276 bin 720 ton sıcak asfalt serimi ile 264 bin 050 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Yapılan yolun kaliteli ve standartlara uygun olması içinde kullanılan malzeme ve asfaltın uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Standartlara uygun olmayan asfaltlarda bozulmalar sıkça görülmektedir. Asfalt üretimi sırasında tercih edilen malzeme miktarlarının ve ölçümleri uzman ekipler tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hizmette kalitenin sürekliliği ve devamlılığı önemlidir. Hizmetlerimizi halka ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir hizmet prensibine sahibiz" dedi.

