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Hayvanat Bahçesi doluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapılan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, açılış için gün sayıyor. Hayvanat Bahçesi’ne kaplandan lamaya, deve kuşlarından kazlara kadar birçok hayvan getirildi.

Hayvanat Bahçesi doluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapılan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, açılış için gün sayıyor. Hayvanat Bahçesi’ne kaplandan lamaya, deve kuşlarından kazlara kadar birçok hayvan getirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:34
Hayvanat Bahçesi doluyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, açılış için gün sayan Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesini ziyaret etti.

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Kayısı Borsası Başkanı ve Meclis Üyesi Ramazan Özcan ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

“GÜZEL BİR MEKÂN HAZIRLANMIŞ “

“Malatyalı hemşerilerimizin hem mesire alanı olarak hemde hayvanat bahçesi olarak ziyaret edecekleri çok güzel bir mekânıMalatya’mıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. Çok büyük emek harcanıp, profesyonel bir çalışma sergilenmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“HAYVANAT BAHÇEMİZ AÇILIŞA HAZIR”

Açılışına çok kısa bir süre kalan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesine getirilen hayvanları ve son rötuşları yerinde görmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Polat, “Yoğun bir çalışma sonucunda Doğu Anadolu Bölgemizin ilk ve tek Hayvanat Bahçesini inşallah önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine açmış olacağız. Hayvanat Bahçemiz sadece Malatyalıları değil aynı zamanda yakın illerimizden de ziyaretçileri ağırlayacak. Büyük emekler harcanarak hazır hale getirilen Hayvanat Bahçemize şu an itibariyle 23 türden 100’ün üzerinde hayvanımızı getirdik. İnşallah toplamda 50 türden yaklaşık 500 hayvanımızı Hayvanat Bahçemize getireceğiz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ ARTIK BAŞKA İLLERE GİTMEYECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hayvanat Bahçemizin açılışı ile birlikte artık çocuklarımızı başka illerdeki Hayvanat Bahçelerine götürmeyeceğiz. Çocuklarımıza safari hayvanlarını kendi ilimizde gösterme imkânı bulacağız.Böyle güzel bir mekânıMalatya’mıza kazandırmak gurur verici. Memlekete emek harcamaktan gurur duyuyoruz. Bu mekanın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Tabiat ParkıHayvanat BahçesiMalatya
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