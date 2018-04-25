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Hayvan Üreticileri Bilgilendirildi

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla Malatyalı çiftçilere öncülük eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerini bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor.

Hayvan Üreticileri Bilgilendirildi

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla Malatyalı çiftçilere öncülük eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerini bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
Hayvan Üreticileri Bilgilendirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı veterinerler tarafından Kale ilçesinde hayvan üreticilerine yönelik birçok toplantı gerçekleştirildi.

‘Kırsal Alanda Hayvan Sağlığında Koruyucu Hekimlik’ projesi kapsamına Kaleli hayvan üreticilerine, Buzağı Bakım ve Beslenmesi, Uygun Barınak Dizaynı, Barınak Şartlarının İyileştirilmesi, Aşılama Programı, Haşerelerle Mücadele, Gübre Yönetimi, Ahır Dezenfeksiyonu ve Hijyeni, İç ve Dış Parazit Mücadelesi gibi hayvan sağlığı alanında koruyucu hekimlik konularında görsel sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan hayvan üreticilerine, buzağı yetiştirme ve bakım rehberi kitapçığı, hayvan hastalıkları ile aşı programlarının içinde yer aldığı hediye çantaları dağıtıldı. (Bülten)
 

Anahtar Kelimeler:
KaleMalatyaçiftçi
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