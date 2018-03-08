HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 24 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Şube Başkanı Kalan, göreve tekrar seçilen Hakan Kahtalı'ya görevlerinde başarılar dileyerek,” MÜSİAD yönetimi olarak, başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Malatya için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’ da MÜSİAD Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyetti dile getirerek teşekkür etti. MÜSİAD’ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kahtalı , “ MÜSİAD bizim için önemli kuruluşlardan bir tanesi her zaman için partimize, cumhurbaşkanımıza, hükümetimiz ile beraber ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine en büyük destek veren ve bizi bu yönde gerek duyulduğunda bizleri bilgilendiren hem genel merkez hem de il bazında birlikte memleketimiz için gayret eden kuruluşlarımızdan biri. İş adamları olarak, Malatya’mıza sunmuş oldukları katkıdan dolayı da teşekkür ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com