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Hayır severlere çağrı

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Fidanlık Camii’nin yapımı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hayır severlere çağrı

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Fidanlık Camii’nin yapımı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Hayır severlere çağrı

Konuyla ilgili bilgi veren muhtar Yiğit, “Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Fidanlık olarak bilinen Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü geçince Beykent ile Teras Park siteleri arasındaki boşluğa, cadde kenarına yapılacak olan Tecde Fidanlık Cami için dernek kurduk. Başkanlığını yaptığım dernek tarafından Tecde Fidanlık Cami ile ilgili tüm resmi işlemler tamamlandı. Tabelasını taktık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

Sözü edilen bölgede camiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Yiğit, “Yoğun nüfusun yaşamaya başladığı bölgede inşa edilecek olan Tecde Fidanlık Camii’ni yaptıracak hayırsever bir iş adamı arıyoruz. Caminin projesi çizildi. Yapı denetim anlaşması yapıldı. Sadece camiyi yapacak hayırsever bir iş adamı arıyoruz. Özellikle Ramazan ayında ve cuma günleri, sözü edilen bölgede oturan cami yokluğu nedeniyle ibadette sıkıntı yaşıyor. Bu bölgede 10-15 katlı birçok bina mevcut. Bu sitelerde ve binalarda binlerce insan oturuyor. Bu nedenle, yöre halkının talebi doğrultusunda girişime başlayıp, prosedürleri tamamladık. Bodrumu Kur’an kursu, üstü cami şeklinde proje yapıldı. Sadece camiyi yaptıracak hayırsever bir iş adamının ilgisini bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ali YiğitTecde Fidanlık Cami
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