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Hayatın içinden şiirler

2 çocuğundan ilham alarak bir şiir kitabı yazan Rauf Karakurt, eserinde en güzel duyguları paylaştığını belirtiyor. Mavi gözleri olan oğlundan yola çıkarak kitabının ismini ‘Mavi Gözlü Küçük Dev’ yapan Karakurt, hayatın inceliklerini bu şiir kitabında topladığını belirtiyor…

Hayatın içinden şiirler

2 çocuğundan ilham alarak bir şiir kitabı yazan Rauf Karakurt, eserinde en güzel duyguları paylaştığını belirtiyor. Mavi gözleri olan oğlundan yola çıkarak kitabının ismini ‘Mavi Gözlü Küçük Dev’ yapan Karakurt, hayatın inceliklerini bu şiir kitabında topladığını belirtiyor…

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:46
Hayatın içinden şiirler

Mavi Gözlü Küçük Dev’ adlı şiir kitabı çıkaran Rauf Karakurt, kitabını, oluşum sürecini, yazma serüvenini BUSABAH gazetesine paylaştı. Karakurt, “Toplumun duygularını, evladımıza olan sevgimizi, Efendimize (sav) olan sevgimizi, şehitlere olan minnettarlığımızı ifade ederken en güzel cümleleri kullanmaya çalıştım ve şiir kitabını oluşturdum” dedi. İşte röportajın detayları…

-Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Rauf Karakurt. Kahramanmaraşlıyım. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezunum. Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Kahramanmaraş, Bayburt ve Malatya’da çalıştım. Şu anda da Malatya’da çalışmaya devam ediyorum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

-Kitabı yazmaya sizi teşvik eden ne oldu?

Herkes bu kitabın bir parçası, özellikle de çocuklarım bu kitabın önemli bir parçası oldu. Ölümü kendime daha yakın hissettiğim bir dönemde, sevdiklerimin tarafımdan sevildiklerini bilmelerini istedim. Küçük yaşta olan oğlum ve kızımın büyüdükleri zaman babalarının onları ne kadar sevdiklerini bilmesini istedim. Kitabın hikayesi böyle başladı. Bu beni cesaretlendirdi. Birçok insan kitap yazmak ister ama belki onları harekete geçirecek bir duruma ihtiyaçları vardır. Şiir yazıyordum ama böyle bir hadise olunca şiir yolculuğuna çıkma gücünü daha çok hissettim. Tabi ki şiir kitabı sadece bundan ibaret değil ama çıkış noktası çocuklarım.

-İlk şiirinizi ne zaman yazdınız?

Lise yıllarında da şiir yazıyordum. Çünkü şiir iklimi olan bir şehirde yetiştim. Ne kadar kahramanlıkla da özdeşse evet Maraş hem kahramanlar şehri hem de şairler şehridir. Yani orada bir şiir iklimi, şiir sohbetleri, şiir ortamları vardı. Bizde büyüklerimizin yanında olup, onlardan istifade ettik. Ne kadar kayda değer bunu okuyucular değerlendirecek ama bizde bir şeyler yazdık. Malatya’da da okuma-yazma ile şiir yazmakla ilgili güzel, benzer bir iklim var ve bu şekilde olduğu içinde bu eser ortaya çıktı.

-Kitabı ne kadar sürede oluşturdunuz?

Öğrencilik yıllarımdan bu yana okuduğum kitaplardan not alan birisiyim. Yazdığım şeyleri de not ediyordum. Bunları kitaplaştırmayı hissedecek ve o güveni oluşturacak, o yola çıkaracak bir sebebe ihtiyaç vardı. Çalışmam elbette ki şiirden ibaret değil. Eğitim aldığımız mezun olduğumuz konuda da çalışmalarımız var. Yine onları yayınlamak için de bir sebebe ihtiyaç var. Geçirmiş olduğum ameliyat süreci malumunuz hastalık sürecinde, insanın kendini ölüme daha çok yakınlaştırdığı ve hazırlık yaptığı bir süreç. Ve bu zamanda kitabın oluşum süreci oldu.

-Okuyucular bu kitabı okuduklarında ne düşünsünler, ne hissetsinler diye yazdınız?

Bu eseri okuyanlar belki en güzel sözcükleri göremeyecekler. Yani şiir malumunuz hayatın kendisini yazar ama en özel cümlelerle yazmak isterler. Bizde toplumun duygularını, evladımıza olan sevgimizi, Efendimize (sav) olan sevgimizi, şehitlere olan minnettarlığımızı ifade ederken en güzel cümleleri kullanmaya çalıştık. Duygularımızı paylaştık ve bu ifadeler kabul görürse, makbul olursa bizim de şiir yolculuğumuz devam edecek. Yani bu şiirlerden beklentim; yazarken benim hissettiğim duygular okuyuculara geçerse kabul göreceği kanaatindeyim. Ancak takdir okuyucularındır. İfadeleri büyük şairlerle kıyaslamak belki çok erken olabilir. Ben oğlumun adını Mehmet Akif koydum; Mehmet Akif Ersoy’a olan hayranlığımdan. Mehmet Akif Ersoy’un, Necip Fazıl’ın ifadelerine baktığım zaman kendimi şair olarak tanımlamaktan mahcup olurum. Ama şiirler toplumda da kabul görürse inşallah iyi olur.

Kitabınızın adı neden ‘Mavi Gözlü Küçük Dev’?

-Her insanın hayatında olduğu gibi mucizeler vardır. Aldığımız nefesten başlayın sürekli mucizelerle karşı karşıyayız. Benim hayatımda karşılaştığım en güzel mucizeler çocuklarımın dünyaya gelişidir. Büyük olan oğlum ve küçük olan kızımı ayırt etmedim. Ancak önce olması nedeniyle önceliği oğluma verdim. Kitaba ‘Mavi Gözlü Küçük Dev’ adını oğlumdan yola çıkarak verdim. Bu anlamda evlat sevgisinden yola çıkan bir eser diyebiliriz.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Rauf KarakurtMalatyaşiirMavi Gözlü Küçük Dev
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