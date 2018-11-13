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Hayatımın en önemli kararlarını askerdeyken verdim

Dünyaca ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi. Dinleyicilerden gelen soruları içtenlikle cevaplamaya çalışan başarılı yönetmen, hayatı ile ilgili en önemli kararları askerlikte aldığını ifade ederek, “İnsan askerde çok yalnız kalıyor. Ben de öyleydim ve çok kitap okuyordum. Hayatımın en önemli kararlarını o zaman verdim” dedi.

Hayatımın en önemli kararlarını askerdeyken verdim

Dünyaca ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi. Dinleyicilerden gelen soruları içtenlikle cevaplamaya çalışan başarılı yönetmen, hayatı ile ilgili en önemli kararları askerlikte aldığını ifade ederek, “İnsan askerde çok yalnız kalıyor. Ben de öyleydim ve çok kitap okuyordum. Hayatımın en önemli kararlarını o zaman verdim” dedi.

13 Kasım 2018 Salı 10:50
Hayatımın en önemli kararlarını askerdeyken verdim

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Bu kapsamda, festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma Bölümü Jüri Başkanı ve Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi.

SORULARI CEVAPLADI

Bir otelde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Yönetmen Mehmet Eryılmaz üstlendi. Malatyalılar söyleşiye büyük bir ilgi göstererek söyleşi alanını hınca hınç doldurdu. Dinleyicilerden gelen soruları içtenlikle cevaplamaya çalışan başarılı yönetmen, meslek ve hayatı ile ilgili gelen bir soru üzerine, hayatı ile ilgili en önemli kararları askerlikte aldığını ifade ederek, “İnsan askerde çok yalnız kalıyor. Ben de öyleydim ve çok kitap okuyordum. Hayatımın en önemli kararlarını o zaman verdim” dedi.

İLK GÜNLERİN HEYECANINI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞTİRMEM

Yaptığı her projenin kendisini fiziken ve ruhen çok yorduğunu ifade eden Ceylan, işi ilk yaptığı zamanlarda içindeki heyecanın daha fazla olduğunu sonra her şeyin doğal olarak rutinleşmeye başladığını belirtti. Ceylan “Film bittiğinde ‘bir daha böyle bir işe girişecek miyim?’ diye kendime çok soruyorum ama dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz bir şey sizi yeniden heyecanlandırıyor. Ve yeniden bir şeyler yapmaya kalkışıyorsunuz? Ama sektördeki ilk günlerin heyecanını hiçbir şeye değiştirmem” diye konuştu.

"Hayatta tutunduğum şeylerin başında sanat geliyor" diyen Ceylan, kendisini hayatta bulanık bir suda yolunu bulmaya çalışan bir balık gibi hissettiğini söyledi.

EKİBİYLE NASIL ÇALIŞIYOR?

Sette ekibiyle nasıl çalıştığı yönünde gelen bir soruya başarılı yönetmen bunun teknik bir ilişki olduğunu ifade etti. Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir anlamda sinema benim için çok kolektif bir sanat değil. Hatta kalabalık içinde hissettiğiniz yalnızlık daha büyük bir şey. Sette siz bir şeylerle uğraşıyorsunuz ama kimse anlamıyor o an ne yaptığınızı. Sinema kalabalık olarak üretilen bireysel bir sanat. Sizin anlatmaya çalıştığınız o kırılgan şeyin yalnız taşımanız gereken bir şey olduğunu biliyorum.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Nuri Bilge Ceylan8. Malatya Uluslararası Film Festivali
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