HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Malatya’da Emekli maaşıyla geçinen Arif Özgül(60) borçlarını ödemek için sattığı arabasının parasını kaybetti. Parayı göre ya da alanların vicdanlarına seslenen Özgül çok mağdur olduğunu belirterek, “ 5 Şubat’ta saat 13.00 sıralarında çarşı merkeze borçlarımı dağıtmak için çıktım. Cebimde poşet içerisinde bulunan paradan bir miktar para borçlarıma verdim geriye 4 bin TL civarında para vardı. Yeni Camii yanındaki tuvaletine gittim. Tuvalet içinde cebimde bulunan paranın olmadığını, kaybolmuş olduğunu gördüm ve gezdiğim yerlere tekrar baktım. Fakat paramı bulamadım. Ardından polise gittim. Bu paranın kaybolmasıyla çok mağdur oldum Allah rızası için geren ya da alanların getirmesini istiyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com



