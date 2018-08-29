HAYATİ ÇAĞRI

Yapı denetimi konusunda önlem alınması gerektiğini işaret eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, belediyelerin yaptıkları projelerde fikir anlamında Malatya İnşaat Mühendisi Odası'na danışması gerektiğine dikkat çekti.

7. 2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Deprem konusunda alınması gereken önlemlere değinen Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, “Maalesef yeterince ders alamadık. Malatya o kadar fay hattına yakın bir bölgede bulunuyor ki, Doğu Anadolu Fay Hattı Malatya'nın 30 kilometre yakınında ve buradan geçiyor. Uzmanların söylediğini söylüyorum 7. 2 büyüklüğünde veya 7. 4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor bu fay hattında. Oysa ki binalara baktığımızda bu büyüklükte depreme ne kadar hazırlar şöyle izah edeyim. 2000 yılında yapılmış olanlar yeni deprem yönetmeliğinde yapıldığı için bu depreme dayanıklı olabilirler. Eğer deprem standartlarına uygun yapıldılarsa yıkılmamaları gerektiğini düşünüyorum. 2000 yılından önce yapılanlar çok sıkıntılı bir durumda. Bunları ancak devletin başlattığı kentsel dönüşümle çözebiliriz. Onların kentsel dönüşümden yıkılıp yeniden yapılmasını sağlayabiliriz. Malatya'da binaların yüzde 60'ı 2000 yılından önce yapılan, depreme dayanıksız olduğunu düşündüğümüz binalar. 2000 yılından sonra yapılan binalar yeni deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı gibi, bir kısmı da yapı denetim firmaları tarafından kontrolleri yapılarak yapıldı” sözlerini kaydetti.

BELEDİYELERE YAPI DENETİM MESAJI

Yapı denetim konusunda sorunların yaşandığına işaret eden Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, yapı denetimcilerle mühendis firma arasındaki parasal ilişkinin kesilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ama burada belirtmek gereken önemli bir sorun var. Yapı denetim firmaları görevini yaparken patronu olan firmanın işini kontrol ediyor. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum; firma yapı denetim firması müteahhitten parasını alıyor, sonra kontrole gidiyor. Bu parasal ilişkisinin kesilmesi gerekiyor ki, kontrol mekanizmasının sorunsuz, doğru çalışması için parasal ilişkilerin kesilmesi gerekiyor. Bu şekilde bazı hatalara bazı imalat hatalarına göz yumulma şansı doğuyor. Bu da binalar için risk anlamına geliyor. Bakın şöyle özetlemek istiyorum; yapı denetim firmalarının çok iyi görevlerini yapabilmeleri için, inşaat mühendisi ile parasal ilişkisinin kesinlikle kesilmesi gerekiyor. Parasal alışveriş olmayacak, yani paranızı siz müteahhitten almayacaksınız. Başka bir kurum araya girecek. Bu belediye olabilir, bayındırlık olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olabilir. Buralardan denetlenme işi için görevlendirirler. Mekanizmanın oluşması gerekiyor. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Yapı denetim firması gidiyor müteahhittin işini kontrol ederken, hatayı tespit ediyor, arızayı tespit ediyor. Ancak parasını veren müteahhitti ne kadar denetleyebilirse işte o kadar denetleyebiliyor. Ama arada para alışverişi olmasa, o yapı denetim firması o yapıları daha sağlıklı denetleyebilecek” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELER BİZLERLE İSTİŞARE HALİNDE OLMALI”

Aluçlu, “Maalesef bu konuda belediyelerle hiç görüşmemiz olmadı. İnşaat mühendisleri olarak, belediyelerin bu konuda devreye girip, yapı denetim ve mühendis firmalar arasındaki parasal ilişkiye dur demeleri gerekiyor. Bu şekilde olursa yapı denetim firmaları kanunları daha rahat uygulayacaklar. Binalar çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. İnşaat mühendisleri odasıyla yerel yönetimlerin daha sık istişare halinde olmaları gerekiyor. Bizleri yapacakları büyük projelerde fikir bazında, danışma bazında, toplantılarda bulunma bazında, daha esnek davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizleri bu tür toplantılara davet etmeleri gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com