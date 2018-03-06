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HAYALİ GERÇEK OLDU

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisinin başlatmış olduğu ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi çerçevesinde itfaiyecilik mesleğine ilgi duyan ortopedik engelli ilkokul öğrencisi Ali Efe Coşkun Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde misafir edildi ve gün boyu müdürlükte vakit geçirdi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisinin başlatmış olduğu ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi çerçevesinde itfaiyecilik mesleğine ilgi duyan ortopedik engelli ilkokul öğrencisi Ali Efe Coşkun Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde misafir edildi ve gün boyu müdürlükte vakit geçirdi.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 09:50
HAYALİ GERÇEK OLDU

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocukların hayalini kurdukları meslek grubunu tanımalarına yardımcı olmak ve hedeflerine ulaşmaya teşvik etmek amacıyla,‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesini başlattı. Proje kapsamında çocukların gelecekte yapmak istediği mesleği şu anda bu mesleği yapanlarla zaman geçirmeleri planlanıyor.

Bu çerçevede ilk program itfaiyecilik mesleğine ilgi duyan ortopedik engelli ilkokul öğrencisi Ali Efe Coşkun’un Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde misafir edilmesi ve gün boyu müdürlükte vakit geçirmesiyle gerçekleştirildi.

İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracıyla evinin balkonundan alınıp müdürlük binasına getirilen Ali Efe Coşkun yangın olaylarına katılıp söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Gün boyunca itfaiye telsiz konuşmalarına katılan Coşkun, itfaiyeci ağabeylerinden mesleğinin zorluklarını ve güzelliklerini dinleyerek onlarla beraber yemek yedi.

HEM PRATİK HEM TEORİK BİLGİ

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “Çocuk Meclisimizin başlatmış olduğu ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesini gerçekleştirmek için bugün buradayız. Proje kapsamında yapmayı düşündüğümüz çalışmamız; çocuklarımızın hayalini kurduğu meslekle alakalı ortamda bir gün boyunca bulunmaları ve bu meslekle ilgili hem pratik hem de teorik bilgileri edinmelerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Ali Efe Coşkun’un İtfaiye Müdürlüğüne ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, Ali Efe’nin gelecekte bu hayalini gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

O İTFAİYEYİ, BİZ DE ONU SEVDİK

İtfaiye Çavuşu Mustafa Mum, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bugün misafirimiz Ali Efe kardeşimiz. Evinden itfaiye aracımızla aldık buraya getirdik ve gün boyu bizimle beraberdi. Gönüllü bir itfaiyeci, itfaiyeyi seven bir kardeşimiz. O itfaiyeyi, biz de onu sevdik” ifadelerini kullandı.

Hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Ali Efe Coşkun, “Büyüyünce bende itfaiyeci olmak istiyorum ve yangın olaylarına katılmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İtfaiyeci ağabeylerime ve hayalimin gerçekleşmesine yardımcı olan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ne çok teşekkür ediyorum” diye söyledi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Malatya‘Hayaldi Gerçek Oldu’ ProjesiKent Konseyi Çocuk Meclisi
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