Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 milyon 486 bin 491 oldu.

YOLCU SAYISI AZALDI

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılı ocak ayında hizmet verilen uçak sayısı yüzde 0,7 azalışla 124 bin 597 oldu. Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7 milyon 490 bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 milyon 978 bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11 milyon 486 bin 491 oldu.

2016’DA MALATYA

Öte yandan Malatya’da ise havalimanlarında hizmet alan yolcu sayısı 446 oldu. Ayrıca Malatya’da 2016 yılında 798 bin 726 yolcunun hizmet aldığı bilgisi edinilmişti. Buna göre, 2016 Aralık ayı itibari ile Malatya iç hatları kullanan yolcu sayısı 784 bin 574, dış hatları kullanan yolcu sayısı 5 bin 152 olarak belirlenmişti.

TAHİR ÖZÇELİK