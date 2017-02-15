Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışı beklenmektedir. Adıyaman'da ise yer yer aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi. Merkez, ayrıca bölge geneli için çığ uyarısını yeniledi.

BUZLANMA VE DON UYARISI!

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak görülebilecek sis ve pus hadiseleri ile birlikte buzlanma ve don beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de bildirildi.

Öte yandan Malatya’da vatandaşlar sıcağa iyiden iyiye alıştı. Bahar havasının hakim olduğu kentte kışlık montlar da yerini mevsimlik kıyafetlere bıraktı ancak Meteorolojinin verdiği bilgilere göre kış yine kendini hissettirecek.

TAHİR ÖZÇELİK