Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92380
ALTIN
225.539
DOLAR
5.6870
STERLİN
7.3359
EURO
6.4909

HAVADA SOĞUK DEĞİŞİM

Soğuk havanın etkisine giren Malatya’da bugün aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.

HAVADA SOĞUK DEĞİŞİM

Soğuk havanın etkisine giren Malatya’da bugün aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:43
HAVADA SOĞUK DEĞİŞİM

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerimin 1 ila 3 derece altında olması bekleniyor” denildi.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT!

Açıklamanın devamında, “Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SOĞUK HAVAYağışMalatyaYağmurRüzgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI
‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI
İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ
İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim