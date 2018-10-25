HAVADA SOĞUK DEĞİŞİM

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerimin 1 ila 3 derece altında olması bekleniyor” denildi.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT!

Açıklamanın devamında, “Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.