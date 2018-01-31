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HAVADA DEĞİŞİKLİK YOK!

Malatya’da havalarda belirgin bir değişiklik söz konusu değil. Hava parçalı bulutlu geçmeye devam ediyor.

HAVADA DEĞİŞİKLİK YOK!

Malatya’da havalarda belirgin bir değişiklik söz konusu değil. Hava parçalı bulutlu geçmeye devam ediyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
HAVADA DEĞİŞİKLİK YOK!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmediği açıklandı.

Malatya’nın çevre illerinde de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, 8 derece ile en yüksek sıcaklığın Doğanyol ve Akçadağ’da yaşanacağı bildirilirken, 2 derece ile en düşük sıcaklık da Kuluncak’ta yaşanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre rüzgarların ise kuzeyli yönlerden, hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.busabahmalatya.com 

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