Güneş yüzünü, uzun bir aranın ardından yeniden gösterdi. Malatya’da geçtiğimiz günlerde 3 gün boyunca süren kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma ve don riski geride kaldı. Güneşli hava haftanın sonuna yaklaşılırken, adeta soğuktan kırılan Malatya’ya hediye gibi geldi.

EKSİ 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Soğuk ve don riskinin hala devam ettiğini bildiren yetkililer ise dikkatli olunmasını istiyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların eksilere düşeceğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri ve vatandaşları don tehlikesine karşı uyarıyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; gündüz saatlerinde 5 ila 7 derece arasında olan hava sıcaklığı, gece saatlerinde -4 ile -7 derecelere kadar düşecek.

İLÇELER DAHA SOĞUK

Malatya’da bugün hava sıcaklığı gündüz 5 derece olurken, gece -7 derece gösterecek. İlçelerde ise durum biraz daha farklı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Akçadağ’da sıcaklık 6 derece, Arapgir’de 0 derece, Arguvan 2 derece, Battalgazi 5 derece, Darende 2 derece, Doğanyol 5 derece, Doğanşehir 2 derece, Hekimhan 0 derece, Kale 4 derece, Kuluncak -1 derece, Pütürge 2 derece, Yazıhan 7 derece ve Yeşilyurt 5 derece olacak.



TAHİR ÖZÇELİK