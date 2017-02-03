03 Şubat 2017 Cuma

Hava soğuk, güneş ısıtıyor

Malatya’da iki gündür etkisini sürdüren güneşli havanın, önümüzdeki hafta ortalarına kadar az bulutlu da olsa süreceği tahmin ediliyor. Havanın güneşli ancak sıcaklık seviyesi hala eksilerde seyredecek. Yetkililer de, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor.

03 Şubat 2017 Cuma 14:05
Hava soğuk, güneş ısıtıyor

  Güneş yüzünü, uzun bir aranın ardından yeniden gösterdi. Malatya’da geçtiğimiz günlerde 3 gün boyunca süren kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma ve don riski geride kaldı. Güneşli hava haftanın sonuna yaklaşılırken, adeta soğuktan kırılan Malatya’ya hediye gibi geldi.

EKSİ 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
  Soğuk ve don riskinin hala devam ettiğini bildiren yetkililer ise dikkatli olunmasını istiyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların eksilere düşeceğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri ve vatandaşları don tehlikesine karşı uyarıyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; gündüz saatlerinde 5 ila 7 derece arasında olan hava sıcaklığı, gece saatlerinde -4 ile -7 derecelere kadar düşecek.

İLÇELER DAHA SOĞUK
  Malatya’da bugün hava sıcaklığı gündüz 5 derece olurken, gece -7 derece gösterecek. İlçelerde ise durum biraz daha farklı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Akçadağ’da sıcaklık 6 derece, Arapgir’de 0 derece, Arguvan 2 derece, Battalgazi 5 derece, Darende 2 derece, Doğanyol  5 derece, Doğanşehir 2 derece, Hekimhan 0 derece, Kale 4 derece, Kuluncak -1 derece, Pütürge 2 derece, Yazıhan 7 derece ve Yeşilyurt 5 derece olacak.

TAHİR ÖZÇELİK
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