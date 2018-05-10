Hava soğudu, soba yeniden yandı

Soğuyan havalar nedeniyle, esnaflar dükkanlarında, tekrar sobalarını kurarken, vatandaşlarda evlerinde söktükleri sobaları tekrar kurdu.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Ali Yıldırım, “Kışın kar yağmadı. Bahar ayında kış, kışta bahar, yazda da kış yaşamaya başlayacağız, mevsimler değişiyor” dedi.

Bir diğer vatandaş Cihan Doğan, son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmurlar nedeniyle havanın soğuduğunu ve dükkanlarında soba yakmaya mecbur kaldıklarını ifade etti.

Malatya'da yağmur cumartesi gününe kadar aralıklarla yağmaya devam edecek.

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