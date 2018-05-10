Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100054
ALTIN
180.754
DOLAR
4.2732
STERLİN
5.8083
EURO
5.0783

Hava soğudu, soba yeniden yandı

Malatya'da geçen hafta başlayan ve cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek olan yağmur nedeniyle, hava ciddi anlamda soğudu.  Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sobalarını kaldıran vatandaşlar tekrar sobalarını kurdu.

Hava soğudu, soba yeniden yandı

Malatya'da geçen hafta başlayan ve cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek olan yağmur nedeniyle, hava ciddi anlamda soğudu.  Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sobalarını kaldıran vatandaşlar tekrar sobalarını kurdu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:25
Hava soğudu, soba yeniden yandı

Soğuyan havalar nedeniyle, esnaflar dükkanlarında, tekrar sobalarını kurarken, vatandaşlarda evlerinde söktükleri sobaları tekrar kurdu.
Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Ali Yıldırım, “Kışın kar yağmadı. Bahar ayında kış, kışta bahar, yazda da kış yaşamaya başlayacağız, mevsimler değişiyor” dedi.

Bir diğer vatandaş Cihan Doğan, son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmurlar nedeniyle havanın soğuduğunu ve dükkanlarında soba yakmaya mecbur kaldıklarını ifade etti.

Malatya'da yağmur cumartesi gününe kadar aralıklarla yağmaya devam edecek.

busabahmalatya.com


 

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
SOĞUK HAVASoba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da Yağmur Zamanı
Malatya'da Yağmur Zamanı
Nisanda 74 bin yolcu uçtu
Nisanda 74 bin yolcu uçtu
Hem kuaförler hem de Malatya tanıtıldı
Hem kuaförler hem de Malatya tanıtıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim