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HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDE...

Malatya’da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDE...

Malatya’da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:34
HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDE...

13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada, “Bölgemizde havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, Tunceli'nin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçmesi beklenmektedir” denildi.

OLUŞABİLECEK TOZA KARŞI DİKKATLİ OLUN!

Sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarlarında değişik yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.busabahmalatya.com

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