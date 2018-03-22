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HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU

Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU

Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 10:27
HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarlarındeğişik yönlerden hafif ve orta kuvvette, Elazığ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30 -50 km/saat) esmesi beklenmektedir” denildi.Söz konusu açıklamada sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da önerildi. (Haber Merkezi)busabahmalatya.com 

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Malatyada Hava DurumuBusabahmalatya
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