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HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU OLACAK

Malatya’da havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU OLACAK

Malatya’da havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 10:21
HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve sağanak yağmurlu, Adıyaman'da gök gürültülü sağanak yağmurlu, Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların bu akşam ve gece saatlerinde değişik yönlerden hafif kuvvette, perşembe sabah saatlerinden itibaren güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (20-40 km/h) eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Açıklamada uyarıda da bulunularak, “Kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.Sabah saatlerinden itibaren gerçekleşmesi beklenen yağışların Tunceli ile Bingöl'ün kuzeyinde yer yer kuvvetli olması sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” ifadelerine yer verildi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSabahSağanak Yağmur
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